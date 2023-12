Weiterer Kandidat in Freudenstadt bestätigt: Jetzt ist es offiziell: Tore-Derek Pfeifer will Oberbürgermeister werden

Wer zieht im kommenden Jahr ins Freudenstädter Rathaus ein? Ein Kandidat für die Nachfolge von OB Julian Osswald ist Glattens Bürgermeister Tore-Derek Pfeifer. Bereits Ende November bestätigte Pfeifer, dass er eine Kandidatur erwägt – nun hat der 53-Jährige offiziell seinen Hut in den Ring geworfen.

Schon lange hielten sich Gerüchte, dass Glattens Bürgermeister eine Kandidatur in Freudenstadt erwägt. Vor einigen Wochen kündigte Pfeifer schließlich eine Entscheidung zum Jahresende an – die nun erfolgt ist.

„Ja, ich möchte Oberbürgermeister werden – für Freudenstadt und – das ist mir ganz wichtig – seine vielfältigen, unverwechselbaren Stadtteile“, schreibt Pfeifer in einer Pressemitteilung. Seit Oktober habe er viele persönliche Gespräche geführt. Nach Rücksprache mit seiner Familie habe seine Entscheidung festgestanden.

Eine mögliche Kandidatur beschäftigt Pfeifer jedoch schon seit längerem: „Nachdem Oberbürgermeister Julian Osswald bereits im Frühjahr seinen Verzicht auf eine erneut Kandidatur erklärt hatte, wurde die überaus reizvolle berufliche Option, mich um seine Nachfolge zu bewerben, immer konkreter und immer verlockender. Nicht ganz wenige Freudenstädter waren im Sommer auf mich zugekommen mit dem Wunsch, ich solle kandidieren“, heißt es in der Mitteilung.

Weiter führt Pfeifer aus, was die Bürger von ihm erwarten können: Er wolle für die Einwohner aus der Kernstadt und allen Stadtteilen gleichermaßen ein „aufmerksamer und hilfsbereiter Ansprechpartner sein“, der möglichst neutral, unabhängig und unparteiisch sei.

Seit 2003 in Glatten im Amt

Pfeifer ist seit 2003 Bürgermeister von Glatten und gehört seit 2004 dem Kreistag an, mittlerweile als Fraktionsvorsitzender der Freien Wähler. Der 53-Jährige ist in Bruchsal geboren und aufgewachsen. Er fühle sich reif und erfahren genug für das Amt des Oberbürgermeisters. „Nach 21 Amtsjahren im aufstrebenden Glatten glaube ich sagen zu dürfen: Ich kann Rathaus“, so Pfeifer.

Neben Pfeifer haben bislang Stadtrat Axel Reich und der ehemalige Leiter des Edeka-Markts in Loßburg Alexander Kebeck ihre Kandidatur angekündigt. Die Stelle des Oberbürgermeisters wird jedoch erst am Freitag, 19. Januar, öffentlich ausgeschrieben. Bewerber haben anschließend bis Montag, 18. März, Zeit, um ihre Unterlagen einzureichen. Die Wahl findet schließlich am Sonntag, 14. April, statt. Eine mögliche Stichwahl ist für Sonntag, 5. Mai, vorgesehen.