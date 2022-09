1 Thomas Staubitzer (rechts) ist im Vorfeld der Bürgermeisterwahl in Schopfloch längst präsent, wie hier am vergangenen Wochenende mit seiner Frau beim Besuch des Weinfests der Auentalhexen in der Iflinger Halle. Foto: Ade

Thomas Staubitzer hat bei der Bürgermeisterwahl in Schopfloch am 9. Oktober einen Gegenkandidaten. Der steht am selben Tag auch in Waldachtal auf dem Stimmzettel.















Schopfloch - Auch der umstrittene Dauerkandidat Samuel Speitelsbach hat vor Ende der Bewerbungsfrist – dies war an diesem Montag um 18 Uhr – seine Unterlagen eingereicht. Der Gemeindewahlausschuss unter Vorsitz des Amtsvorgängers, Noch-Bürgermeister Klaas Klaassen, hat am Dienstagnachmittag getagt und beide Bewerbungen zugelassen.

Zwei Wahlen an einem Tag für Speitelsbach

Kurios, aber keineswegs neu: Speitelsbach steht am selben Tag auch bei der Bürgermeisterwahl in der Nachbargemeinde Waldachtal als Bewerber auf dem Stimmzettel. In den vergangenen Jahren hat er sich in mehr als 100 Kommunen für das Amt des Bürgermeisters beworben, bislang jedoch ohne nennenswerten Erfolg. Allein in diesem Jahr hat der Unermüdliche – 1986 geboren, in Ravenstein wohnhaft und von Beruf Maschinenbauingenieur – seine Bewerbung unter anderem in Lauterbach, Sulz, Dobel und Wolfach abgegeben – und das sind nur die Kommunen der näheren Umgebung.

Thomas Staubitzer hatte seine Bewerbung Ende Juli öffentlich gemacht. Der Diplom-Verwaltungswirt (FH), auf dem Stimmzettel als Stadtoberverwaltungsrat geführt, arbeitet derzeit bei der Stadtverwaltung Horb, wo er den Fachbereich Recht und Ordnung leitet. Mit seiner Frau und drei Kindern wohnt er in direkter Nachbarschaft im Horber Ortsteil Dettlingen und ist als ehemaliger Vorsitzender des SV Schopfloch in der Gemeinde bekannt.

Für Staubitzer "ändert sich nichts"

Staubitzer, Jahrgang 1973, nennt die neue Entwicklung, dass er nun einen – und diesen – Gegenkandidaten hat, im Gespräch mit unserer Redaktion schlicht "interessant". Er frage sich, wie Speitelsbach an einem Tag gleich zwei Wahlen bestreiten wolle, aber das sei nicht sein Problem. "Für mich ändert sich nichts", sagt Staubitzer. Er setze seine Vorbereitungen für die Wahl genauso seriös fort, wie er sie begonnen habe. Viele Gespräche mit Vereinen, Firmen oder Einzelpersonen seien terminiert. Und dann gebe es ja auch noch das eine oder andere Fest, spielt Staubitzer auf seinen Besuch des Weinfests der Auentalhexen an, bei dem er und seinen Frau kürzlich abgelichtet worden waren, und lacht.

Bewerbervorstellungen am 26. und 27. September

Zudem hat der Gemeindewahlausschuss zwei öffentliche Kandidatenvorstellungen beschlossen: am Montag, 26. September, in der Veranstaltungshalle in Schopfloch und am Tag darauf in der Iflinger Halle, jeweils ab 19.30 Uhr. Ob Speitelsbach angesichts seiner Terminfülle dann Zeit findet, ist offen – die Abende könnten auch One-Man-Shows für Staubitzer werden.

Die drei Wahllokale in der Veranstaltungshalle Schopfloch, in der Iflinger Halle in Oberiflingen und im Mehrzweckgebäude Unteriflingen haben am 9. Oktober von 8 bis 18 Uhr geöffnet. Die Abstimmung über den neuen Bürgermeister ist auch per Briefwahl möglich, die Unterlagen können im Rathaus beantragt werden.