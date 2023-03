1 Bernhard Waidele (links) bleibt Bürgermeister von Bad Rippoldsau-Schapbach. Seine Frau Ursula, Vize-Landrat Reinhard Geiser (rechts) und die Bürgermeister von Oberwolfach, Matthias Bauernfeind (hinten links), und Wolfach, Thomas Geppert, freuen sich. Foto: Weis

Am Sonntagabend, nach 19 Uhr, wurde den zahlreichen Bürgern, die sich auf dem Rathausvorplatz versammelt hatten, das Ergebnis der Auszählung verkündet: Bernhard Waidele bleibt noch weitere acht Jahre Bürgermeister von Bad Rippoldsau-Schapbach.

„Vielen Dank. Wir werden versuchen, euch nicht zu enttäuschen“, lauteten die ersten Worte, die er nach seiner Wiederwahl an die Bürger der Doppelgemeinde richtete. „Wir werden das Gemeindeschiff auf Kurs halten.“

Waidele zeigte sich schon Minuten vor der Verkündung des Ergebnisses zuversichtlich: „Bei meiner zweiten Wahl vor acht Jahren war ich nervöser“, gestand er schmunzelnd. Und er sollte recht behalten.

Seine Frau Ursula Waidele, der es laut Aussage ihres Mannes lieber gewesen wäre, wenn er nicht noch einmal kandidiert hätte, wich nicht von seiner Seite.

Auch auf die Unterstützung von Bürgermeistern aus der Umgebung konnte er zählen. Unter den Gratulanten waren beispielsweise Michael Pfaff aus Alpirsbach, Thomas Geppert aus Wolfach, Matthias Bauernfeind aus Oberwolfach und Bernhard Haas aus Dornstetten. Und der Vize-Landrat Reinhard Geiser gestand in seinen Glückwünschen: „Das war ja spannender als ein Tatort.“

Gegenkandidaten sind deutlich unterlegen

Bernhard Waidele erhielt 62,5 Prozent der Stimmen. Für Manfred Haas stimmten 0,66 Prozent der Bad Rippoldsau-Schapbacher. Und auf Rafal Wojtczak entfielen 2,56 Prozent der Stimmen.

Doch obwohl die beiden Gegenkandidaten deutlich unterlegen waren, war an der Zahl der ins Freifeld eingetragenen Stimmen abzulesen, dass ein Teil der Bevölkerung mit Waidele aktuell nicht glücklich ist. 362 Mal wurde ein anderer Name als Bernhard Waidele, Manfred Haas oder Rafal Wojtczak ins Freifeld des Stimmzettels eingetragen. Das sind insgesamt 34,28 Prozent.

Die Wahlbeteiligung lag bei 64,65 Prozent, also 1110 Stimmen, wobei lediglich 1056 Stimmen gültig waren. In Bad Rippoldsau gaben 305 Wähler eine gültige Stimme ab, in Schapbach waren es 531 gültige Stimmen. Die Möglichkeit der Briefwahl nutzten 230 Wähler, wobei zehn der per Briefwahl eingegangenen Stimmen ungültig waren.

Noch wenige Tage vor der Wahl merkte Bernhard Waidele im Interview mit unserer Redaktion an, dass er sich seines Sieges nicht sicher sei. Er wisse um die Gespaltenheit der Doppelgemeinde, sagte er. Doch, so Waidele, „wir haben einen richtig guten Lauf gerade“. Daran wolle er anknüpfen. Acht Jahre hat Waidele nun vor sich, in denen er nochmals Vollgas geben will.

Letzte Wahl für Bernhard Waidele

Für den 67-Jährigen war das die letzte Wahl, für die er angetreten ist. Ob Manfred Haas, 65 Jahre alt, erneut für das Amt des Bürgermeisters in einer anderen Gemeinde kandidieren will, bleibt offen. Es wäre seine fünfte Kandidatur.

Nach der Bekanntgabe des Wahlergebnisses spielte der Musikverein Schapbach das Badnerlied. Und Waidele verkündete: „Jetzt erwarten sicher viele ein Freibier.“ Das war das Stichwort für die anwesenden Bürger, sich in Richtung Festhalle aufzumachen, um den Abend ausklingen zu lassen.