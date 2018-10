VS/Rottweil Gaffer bei schwerem Unfall: Polizei sind Hände gebunden

Und was wenn die Polizei eine Kamera aufstellen würde und die Aufnahmen später auswerten würde? Das ist, wie ein Polizist erklärt, nicht so einfach. Die Beamten dürfen erst Aufzeichnungen erstellen, nachdem eine Straftat entdeckt ist. Den zähfließenden Verkehr kann man also nicht einfach Videoüberwachen. Die Gesetzeslage lässt das nicht zu.

Doch ein einfaches Experiment vor Ort zeigte: Sobald ein Smartphone auf die vorbeifahrenden Filmer gehalten wurde, packten sie ihr Gerät schnell weg. Selbst wollten sie scheinbar nicht gefilmt werden.

Ein Gaffer-Problem soll der Bereich des Polizeipräsidiums Tuttlingen indes nicht haben. Diese Ausfkunft gab ein Pressesprecher schwarzwaelder-bote.de erst im Juli.

Mit mobile Wänden, die an Unfallstellen aufgebaut werden, will die Regierung außerdem in Zukunft gegen Gaffer auf Autobahnen vorgehen.