Deißlingen Fünf Verletzte bei Unfall: Darunter zwei Kinder

Deißlingen - Fünf Menschen wurden bei einem Unfall am Freitagmittag auf der Schwenninger Straße in Deißlingen verletzt - darunter zwei Kinder. Drei der Beteiligten wurden schwer verletzt. Alle Verletzten wurden ins Krankenhaus gebracht. Ersten Informationen der Polizei zufolge waren zwei Autos in den Unfall verwickelt. Eines der beiden soll auf die Gegenfahrbahn geraten sein.