4 Gefeiert wird am 17. September über den Dächern von Rottweil. Die Strand-Bar "Beach0741" verabschiedet am Parkhaus Stadtmitte mit 20 Tonnen feinstem Sand. Foto: Makosch

Das Wochenende steht vor der Tür und noch nichts vor? Macht nichts! Hier kommt eine Auswahl von Sportevents, Festen und anderen Veranstaltungen, die am 16./17./18. September in der Region stattfinden.















Link kopiert

Langeweile kommt auch an diesem Wochenende nicht auf. Stattdessen steht jede Menge Kultur auf dem Programm. In den Veranstaltungskalendern der Region finden sich Feste, ein Street Foof-Festival oder auch sportliche Events wie der Towerrun in Rottweil. Wir haben eine Auswahl zusammengetragen.

Märchenhaft geht es am Wochenende in Königsfeld zu. Olaf Jungmann und die Gemeinde laden wieder zum Puppen- und Märchenfestival ein. Parallel findet der von Carola Stern organisierte Kunsthandwerkermarkt statt.

Gefeiert wird am 17. September über den Dächern von Rottweil. Die Strand-Bar "Beach0741" verabschiedet am Parkhaus Stadtmitte mit 20 Tonnen feinstem Sand, coolen Getränken und guter Musik ab 16 Uhr den Party-Sommer.

Sportlich geht es am 18. September weiter. Dann startet ab 9 Uhr mit dem Rottweiler Towerrun der höchste Treppenhaus-Lauf Westeuropas. Das bedeutet 1390 Stufen mit insgesamt 232 Höhenmeter.

Schmutzig wird's am Samstag beim "Muddy Älbler" in Straßberg. Bei der Extremsport-Veranstaltung gilt es, Schlammwannen zu durchqueren, Hindernisse zu überwinden und Geröllhänge hinaufzuhasten. Es gibt auch einen Kinderlauf.

Historisch geht es am 17. und 18. September in Burladingen zu. Die Stadtteile Burladingen, Gauselfingen und Melchingen feiern am Marktplatz ihr 1250-jähriges Jubiläum. Zusätzlich findet am 18. September ein verkaufsoffener Sonntag statt.

Das Sichelhenkefest des Musikvereins Gruol beginnt am Freitag mit einer Hüttengaudi und den DJs "Wolle" und Mark S". Einlass ist ab 19 Uhr. Am Samstag ist ab 16 Uhr Dämmerschoppen und ab 20 Uhr Auftritt der Kächeles. Ab 22 Uhr spielen die Willigen Vierzehn. "Das Fest mündet am Sonntag, 18. September, ab 11 Uhr in einen "Tag der Blasmusik" mit den Musikvereinen Tannhausen, Dormettingen, Aixheim und Sickingen.

Musikkapelle Owingen lädt am Sonntag, 18. September, zu ihrer 21.Brunnenhockete ein. Die Vereinsführung verspricht ihren Gästen ein paar kurzweilige Stunden bei guter Laune und unterhaltsamer Musik in der Ortsmitte.

92 Gäste aus dem österreichischen Metnitz werden am Freitag in Haiterbach erwartet. Gemeinsam wird drei Tage lang das 55-jährige Bestehen der Städtepartnerschaft gefeiert. Auftakt ist um 18 Uhr der Festakt auf dem Marktplatz.

Schlemmen ist von Freitag bis Sonntag beim Food-Truck-Festival an der Tullastraße in Ettenheim angesagt. 14 Trucks aus dem gesamten Bundesgebiet haben sich angesagt. Zusätzlich wird ein verkaufsoffener Sonntag in den Radackern stattfinden.

Bummeln und Shoppen steht am Samstag auch in Lahr auf dem Programm. Im Rahmen des "Lahrer Herbsts" laden die Geschäfte der örtlichen Werbegemeinschaft in die Innenstadt ein. Geöffnet ist bis 22 Uhr.