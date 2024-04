Das Jazzfest Rottweil startet am 25. April. Der Abend am 26. April mit Mother’s Finest ist bereits komplett ausverkauft. Für alle sonstigen Konzerte in der Alten Stallhalle gibt es noch Karten bei allen bekannten Stellen sowie direkt unter www.jazzfest-rottweil.de. Die Musiknacht Jazz in Town wird traditionell wieder am 30. April stattfinden.

Zum Jazzfest-Auftakt kommt am 25. April Roberto Fonseca, einer der herausragendsten kubanischen Jazzpianisten unserer Zeit, mit neuem Album und großem Orchestra. Mit seinem einzigartigen Mix aus kubanischen Rhythmen, afrikanischer Tradition und modernem Jazz entfacht Fonseca ein musikalisches Feuerwerk.

Mit Robben Ford gastiert am 27. April einer der exquisitesten Bluesmusiker aller Zeiten erstmals in Rottweil. Ford gilt als einer der kreativsten, einflussreichsten und stilprägenden Gitarristen der Blues- und Jazz-Szene. Der Meister seines Fachs präsentiert sich wie mit seiner neuesten Produktion „Night In The City“.

Die Musiknacht Jazz in Town findet am 30. April in der Innenstadt statt. Ab 17 Uhr gibt es in mehr als 25 Locations Live-Musik. Für den Jazz-in-Town-Bändel fallen zwölf Euro an. Die Bändel gibt es am 30. April bei allen teilnehmenden Lokalitäten.

Neues Projekt von Thomas D

Thomas D ist nicht nur bei Deutschrap-Fans der ersten Stunde als ein Viertel der Fantastischen Vier bekannt. Am 3. Mai stellt er zusammen mit der Hamburger Band KBCS sein aktuelles Projekt vor. Die frische, groovige Fusion von Rap und Musik ist eine liebevolle Symbiose mit Tiefgang, eine einmalige Mischung aus Hip-Hop, Rock und einer Brise Jazz. Den zweiten Teil der Musikparty gestalten Make a Move. Hier wird getanzt und gesungen, gesprungen und geschwitzt.

Der Sänger und Entertainer Curtis Stigers kommt am 4. Mai auf die Stallhallen-Bühne. Stigers hat erfolgreich wie kaum ein anderer die Grenzen zwischen Pop und Jazz überwunden und in beiden Genres Zeichen gesetzt. Dass er seit einigen Jahren zu den besten internationalen Jazz- und R&B-Stimmen zählt, ist unumstritten. Seinen kommerziell größten Erfolg feierte er mit der Pop-Ballade „I Wonder Why”.

Klassiker von Steinwolke

Steinwolke präsentieren am 5. Mai im Rahmen eines Jazzfest-Specials ihr brandneues achtes Album “Glück aus Glas“ in der alten Heimat. Neben den aktuellen Songs sind auch alte Steinwolke-Klassiker aus früheren Schaffensperioden mit im Programm.

Alpen & Glühen heißt das von Stil-Tausendsassa Thomas Gansch (Mnozil Brass) initiierte Bandprojekt, das am 8. Mai zu Gast sein wird. Neun Ausnahmekünstler unterschiedlicher Genres haben hier zusammengefunden. Dabei treffen volksmusikalische Traditionen auf Jazz, alpenländische Folklore auf innovativen Klangzauber, klassische Streicherklänge auf virtuose Akkordeonkaskaden.

Chanson, Jazz und Pop

Annett Louisan feiert 2024 das 20-Jährige ihres Debütalbum „Bohème“. Grund genug für die Künstlerin, dieses Werk und was es alles ins Rollen gebracht hat, am 10. Mai zu feiern. Inzwischen hat sich Louisan zu einer der wichtigsten deutschen Pop-Künstlerinnen entwickelt. Mit spielerischer Leichtigkeit bringt sie Chanson, Jazz, Pop zusammen. Sie ist mit dem Album „Babyblue“, erneut auf Anhieb in die Top 10 der Charts eingestiegen.

Feinsten Fusion-Jazz gibt es zum Jazzfestfinale am 11. Mai mit Mike Stern und seiner All-Star-Band. Er gilt als einer der größten Jazzgitarristen seiner Generation. In Rottweil präsentiert Stern seine aktuelle Supergroup mit Ehefrau, Gitarristin und Sängerin Leni Stern, Saxofonist Bob Franceschini, Schlagzeugikone Dennis Chambers und Hadrien Feraud am Bass.

