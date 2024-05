Vom 9. bis 12. Mai feiert die Musikkapelle Altheim zum 36. Mal ihr traditionelles Bockbierfest. Ob Blasmusik, Schlager, Rock’n’Roll oder Hits der 80er und 90er Jahre – beim Bockbierfest in Altheim dürfte für alle Musikfans etwas dabei sein.

Für das Bockbierfest der Musikkapelle Altheim vom 9. bis 12. Mai haben die rund 70 Musiker wieder einiges auf die Beine gestellt, um dem Frühlingsfest auch nach so vielen Jahren eine Extranote zu verleihen.

Zum Auftakt des Bockbierfestes am Donnerstag erwarten die Musiker einen regen Zulauf durch Vereine und Gruppen, die, wie schon in den Jahren zuvor, das Altheimer Festgelände als Ziel ihrer Vatertags-Wanderung ansteuern. Den bewährten Fassanstich um 11 Uhr begleitet in diesem Jahr die Band „5er Blech“.

Lesen Sie auch

Auf Blasmusik folgen Tanzmusik und Rock’n’Roll

Mit ihrem Motto „Spezialisten für angewandte Blasmusik“ begeistert die Allgäuer Band seit 2011 ihr Publikum stets aufs Neue. Einst als klassisches Schulquintett gegründet, entwickelte die Formation ihren ganz eigenen Stil. Ob traditionell, modern oder konzertant – für die unterhaltsame Mischung ist „5er Blech“ bekannt.

Zu flotter Partymusik das Tanzbein schwingen

Neben Arrangements und Eigenkompositionen junger Komponisten rücken auch bravouröse Soli und Gesangseinlagen immer wieder in den Mittelpunkt. Die fünf Jungs mit der charmanten Dame an ihrer Seite können seit der Gründung von „5er Blech“ auf rund 200 Auftritte zurückblicken und auf mittlerweile vier Tonträger stolz sein. Abends können die Besucher das Tanzbein zur Partymusik der „Schwarzwald Buam“ schwingen.

Am Freitagabend heizt die Rockband „FEEL“ im Festzelt ordentlich ein. Mit Hits aus den 80ern, 90ern und den aktuellen Pop-Rock-Charts begeistern sie seit mehr als zehn Jahren das Publikum.

Auf die Besucher wartet zünftige Blasmusik. (Archivfoto) Foto: Andreas Wagner

Der Sonntag steht wieder ganz im Zeichen der Blasmusik. An diesem Tag begrüßt die Musikkapelle Altheim Vereine aus Ergenzingen, Salzstetten und Grünmettstetten. Zudem spielt die Jugendkapelle Altheim-Grünmettstetten.

Die Kinder dürfen sich auf einen Vergnügungspark rund um den Altheimer Festplatz freuen.

Rebeltell sorgt am Samstag für Stimmung. (Archivfoto) Foto: Andreas Wagner

Damit diese viertägige Veranstaltung auch nach 36 Jahren noch Jung und Alt begeistert, arbeiten alle Hand in Hand und versuchen, das Programm abwechslungsreich zu gestalten.

Mit Rebeltell holt die Musikkapelle am Samstagabend zum zweiten Mal einen absoluten Profiband ins Festzelt. Die Band vereint die Schlager- und Rock’n’Roll-Welt und verpasst Songs von Andrea Berg, den Sportfreunden Stiller und den Toten Hosen einen kompletten Neuanstrich. Als Vorband stimmen „die Lausbuba“ auf den Abend ein.

Auch für das leibliche Wohl der zahlreichen Festbesucher wird seitens des Veranstalters wie immer bestens gesorgt sein.

Es gibt bereits Karten im Vorverkauf

Für Freitag und Samstagabend gibt es bereits Karten im Vorverkauf auf der Homepage www.Musikkapelle-Altheim.de/Bockbierfest.