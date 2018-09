Villingen-Schwenningen Verunreinigtes Wasser: Noch immer wird gechlort

Wie sieht die Situation jetzt aus? „Es wird immer noch gechlort“, gibt Susanna Kurz, Pressesprecherin der Stadtwerke VS (SVS), Auskunft. Ansonsten hält sie sich bedeckt. Über den Befund der zweiten Probe, der sogenannten Nachprobe, wolle man sich derzeit noch nicht äußern. „Wir werden uns - wie 2017 - erst zu den Ergebnissen äußern, wenn die drei geforderten Proben keimnegativ sind. Bislang haben wir zwei Proben genommen“, heißt es.

Kurz ist mit Blick auf die Chlorung zuversichtlich: „Wir sind sehr zufrieden mit dem Verlauf.“ 2017 war die Situation für die Stadtwerke völlig neu. Im Gegensatz dazu sehe man sich nun im Vorteil. „Wir wissen jetzt, wie sich das Chlor im Netz verteilt und wie schnell der Fortschritt ist“, meint Kurz. Das Chlor sei in den betroffenen Bereichen angekommen und habe dort seine desinfizierende Wirkung entfalten können.

Die Pressesprecherin erklärt erneut, warum 2017 das Wasser abgekocht werden musste und warum das Gesundheitsamt aktuell kein Abkoch-Gebot herausgegeben hat: Das Auftreten der Keime im Trinkwasser zeige zwar eine allgemeine Veränderung der Wasserqualität an. Die Keime seien ein Indikator für Verunreinigungen. Es existiere in der aktuellen Situation allerdings keine Gesundheitsgefahr - so die Auskunft.