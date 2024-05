14 Marina Dal Pont musste von der Feuerwehr aus ihrem Eiscafé gerettet werden. Nach einer schlaflosen Nacht wird in Bisingen am Freitag das Ausmaß der Zerstörung sichtbar. Foto: STZN/Florian Dürr

Am Tag nach dem schweren Unwetter laufen in Bisingen die Aufräumarbeiten. Eine Betroffene berichtet, wie sie von den Wassermassen eingeschlossen wurde. Ein 92-Jähriger kann sich an keine andere Überschwemmung in diesem Ausmaß erinnern.









Da wo Marina Dal Pont sonst ihre Gäste mit Eis und Kaffee verwöhnt, stand sie am Donnerstagabend auf einem der Tische – umringt von Wassermassen in ihrem Eiscafé in Bisingen. „Das Wasser war so schnell, ich konnte die Tür nicht mehr öffnen“, erzählt sie am Tag nach dem schweren Unwetter. Die Feuerwehr musste die Tür zu ihrem Eiscafé zerstören, um sie zu retten. „Ich hatte Panik und Angst“, sagt Marina Dal Pont. Eine schlaflose Nacht habe sie hinter sich – und jetzt packt sie bei den Aufräumarbeiten in dem Ort im Zollernalbkreis mit an.