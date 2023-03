1 Diese spektakuläre Aufnahme von den Blitzen überm Testturm am Montagabend wurde auf Instagram veröffentlicht. Foto: Instagram/@stickservice_diil

Donner, Blitze, Starkregen – auch im Kreis Rottweil hat es am Montagabend stellenweise kräftig gerummst.









Anspannung am Montag in den Abendstunde: Wie stark trifft die angekündigte Gewitterfront den Landkreis? Wetterdienste hatten in den Abendstunden eine „stark rotierende Zelle“ gemeldet, die auf die Region trifft. Zwischenzeitlich war sogar von „möglicher Tornadobildung“ die Rede.

So schlimm kam es dann glücklicherweise nicht. Das Gewitter entlud sich allerdings in ungewöhnlich vielen Blitzen, die – unter anderem rund um den Testturm in Rottweil – für ein gewaltiges Naturschauspiel sorgten. Auf unserer Instagram-Seite @schwarzwaelderbote haben wir dazu ein Video geteilt.

Neben Dauer-Geblitze gab es örtlich heftigen Platzregen und kräftige Böen, so unter anderem in Rottweil und Dunningen, teilweise auch Hagel, wie in Sulz.

Brennender Baum in Deißlingen

In Deißlingen wurde der Polizei gegen 21.10 Uhr ein brennender Baum im Bereich der Römerstraße gemeldet. Es werde ein Blitzeinschlag vermutet, so die Polizei auf Nachfrage. Vor Ort habe man jedoch keinen Brand mehr entdecken können. Vielleicht, so vermuten es Anwohner, hat der starke Regen das Feuer schnell gelöscht.

Später am Abend konnte dann aufgeatmet werden. Immerhin sind die schweren Unwetter- und Hagelstürme 2017 oder 2021 im Kreis Rottweil vielen Bürgern noch in böser Erinnerung.