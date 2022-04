Sänger Rea Garvey tritt am 10. September in Empfingen auf

1 Der irischer Sänger und Gitarrist Rea Garvey tritt beim Feiertag-Festival des Radiosenders Antenne 1 in Empfingen auf. Foto: Bodo Schackow/dpa

Wieder kommt ein echter Superstar nach Empfingen: Der Sänger Rea Garveywird beim "Feiertag"-Festival des Radiosenders Antenne 1 auftreten.















Empfingen - Der irische Popsänger ist der Haupt-Act auf der Festivalbühne auf dem Empfinger Festplatz am Samstag, 10. September. Damit sorgt die kleine Gemeinde im Kreis Freudenstadt wieder für Furore. Bereits 2019 gab es das "Feiertag"-Festival in Empfingen. Die Gemeinde hatte sich bei einem Wettbewerb gegen andere Kommunen durchgesetzt. Damals unter anderem zu Gast: Max Giesinger und "The Boss Hoss". Bürgermeister Ferdinand Truffner kündigte danach an, dass es nicht das letzte Festival dieser Art in Empfingen sein soll. Doch dann stoppte Corona diese Pläne.

Ticketpreis ist "familienfreundlich‹

Diesmal gibt es das Festival aus anderem Anlass: Empfingen wird in diesem Jahr 1250 Jahre alt. Die Tickets gibt es zwar nicht wie 2019 kostenlos, doch kann man den Ticketpreis als "familienfreundlich" bezeichnen. 16 Euro kostet es. Kinder unter sechs Jahren benötigen kein Ticket. Mit dem Ticketkauf unterstütze man auch die Wälder in Baden-Württemberg: Ein Euro pro Ticket gehe an die "Aktion Zukunft" des Senders, heißt es auf der Homepage. Auch kündigt der Radiosender eine Gewinnaktion an.

Chartstürmer und "The Masked Singer"-Jurymitglied

Mit Rea Garvey konnten die Veranstalter einen großen Namen als "Zugpferd" gewinnen. Der Ire, der seit vielen Jahren in Deutschland lebt, ist ein echter Chartstürmer ("Wild Love", "The One", "Colour Me In"). Alle seine Alben als Solosänger landeten in den Top 10 der Charts. Sein Erfolg begann in der Band "Reamonn" ("Supergirl"). Darüber hinaus ist der Musiker aktuell jeden Samstag als Jury-Mitglied von "The Masked Singer" auf Pro7 zu sehen und zeigt sich dabei auch von seiner humorvollen Seite.

Dodokay an Bord, weitere Künstler sollen folgen

Garvey wird aber nicht der einzige Gast auf der Bühne sein. Angekündigt sind bereits die Antenne-1-Band und der Comedian Dodokay. Doch es bleibt spannend: Denn der Radiosender kündigt an, dass noch weitere Künstler bekannt gegeben werden.

Übrigens: Die Tickets müssen personalisiert werden. Es bringt also nichts, Karten "auf Vorrat" zu kaufen. Weitere Hinweise zu den Tickets und den Weg zum Ticketshop findet man auf der Internetseite von Antenne 1.