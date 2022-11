1 Die beiden Toptorjäger der Oberliga unter sich: am Samstag treffen Janik Michel und der FC Holzhausen auf Kevin Dicklhuber und die Stuttgarter Kickers. Foto: Wagner

Der FC Holzhausen trifft im ersten Spiel der Rückrunde auf den Traditionsverein SV Stuttgarter Kickers. Beim Tabellenführer mit dem Abwehrbollwerk der Liga wird es ganz schwer werden.















SV Stuttgarter Kickers – FC Holzhausen (Samstag, 14 Uhr) - Für die "Blauen" aus der Landeshauptstadt zählt diese Saison nur der Aufstieg, nachdem man letzte Runde denkbar unglücklich daran gescheitert war. Die Elf von Coach Mustafa Ünal fertigte zuletzt den überforderten Freiburger FC mit 8:1 ab und machte damit die imposante Serie von zehn Siegen in Folge perfekt. Ein Torverhältnis von 59:8 spricht außerdem für sich. Damit ist man Konkurrent SG Sonnenhof Großaspach schon um sechs Zähler enteilt.

Kevin Dicklhuber in Topform

Wesentlichen Anteil am Erfolg hat auch Torjäger Kevin Dicklhuber, der schon 15 mal traf und meist über die Außenposition kommt, während im Zentrum der ebenfalls gefährliche David Braig agiert. Mit ihm spielten Coach Pascal Reinhardt und Janik Michel noch in Ulm zusammen. Zudem trifft Niklas Schäuffele auf seinen Jugendverein.

Deutliche Unterschiede in der Defensive

Da ist es schon bemerkenswert, dass die zweitmeisten Tore der Liga bislang der Aufsteiger aus dem Nordschwarzwald zu verzeichnen hat und Janik Michel mit nur einem Treffer weniger Dicklhuber auf den Fersen ist. Allerdings zeigt der Defensivbereich deutliche Unterschiede auf, ließen die Holzhausener doch schon 34 Treffer zu, also 26 mehr als die Stuttgarter. Somit weiß der Gästedefensivbereich, was für eine Wucht auf ihn zukommt.

"Für alle ein Highlight"

Überhaupt muss man beim Titelaspiranten die richtige Balance finden. "Dieses Match ist für alle ein Highlight und wir müssen schon einen Sahnetag erwischen. Allerdings fahren wir nicht dahin, um die Punkte abzuliefern. Wichtig wird sein, lange ein Remis zu halten, dann wird man sehen", so der junge Trainer Reinhardt.

Anderes Kaliber

Seine Mannschaft musste zuletzt bei der starken SG Sonnenhof Großaspach nach einer furiosen Aufholjagd im zweiten Abschnitt am Ende – auch aufgrund mangelnder Abgeklärtheit – eine ganz bittere Niederlage einstecken. Allerdings zeigte das Team in der zweiten Halbzeit, dass man sich auch gegen die "Großen" nicht verstecken braucht. Viele sehen aber in den Kickers noch mal ein anderes Kaliber. Das hatten sie im Hinspiel, das 0:4 endete, bereits im Panoramastadion nachwiesen, obwohl die Hausherren lange, am Ende aber doch zu kurz, mithielten.

Fast alle an Bord

Personell sieht es beim FC ganz gut aus. Heiko Belser wird mit Kniebeschwerden ausfallen und auch Sven Ramic zwickt das Knie. Ansonsten brennt der ganze Kader darauf, beim Schlager oben in Degerloch aufzulaufen. Damit haben Pascal Reinhardt und Benni Maier nun die schwierige Aufgabe, das richtige Aufgebot mit der angepassten Taktik zu finden.