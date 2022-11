Niklas Schäuffele ist in Holzhausen nicht mehr wegzudenken

1 Niklas Schäuffele ist nach seinem Wechsel von Nagold nach Holzhausen voll in der Oberligamannschaft angekommen. Foto: Eibner

Mittelfeldmotor Niklas Schäuffele ist zur Oberliga-Saison zum FC Holzhausen gekommen. Mittlerweile gehört der 25-Jährige zum Stamm. Am Samstag geht es gegen seinen Jugendverein.















In allen 17 Oberligaspielen stand Niklas Schäuffele für seinen neuen Verein auf dem Platz. Wie viele andere Holzhausener Spieler hat der 25-Jährige eine Balinger Vergangenheit. In der Jugend war er allerdings auch für die Stuttgarter Kickers aktiv, gegen die es im ersten Spiel der Rückrunde am Samstag geht.