Am Ende setzte sich der Favorit aus Degerloch souverän mit 4:0 durch, traf aber vor allem im ersten Spielabschnitt auf heftige Gegenwehr seitens des Aufsteigers. Ein Doppelschlag von Loris Maier nach der Pause sorgte aber kurz nach der Pause für klare Verhältnisse.

Erste Halbzeit

Das Holzhausener Panoramastadion füllt sich immer mehr. Zur Oberliga-Premiere des „Dorfclubs“ strömen die Zuschauer in Strömen. Im Vergleich zur knapp gewonnen wfv-Zweitrundenpartie in Ergenzingen veränderte Holzhausens Trainer Pascal Reinhardt die Mannschaft auf einer Position. Für den leicht angeschlagenen Kevin Müller bekommt der etwas defensiver agierende Marcel Sieber das Vertrauen von seinem Trainer Pascal Reinhardt geschenkt. Die Degerlocher setzen den Aufsteiger früh unter Druck. Dicklhuber legt im Strafraum auf Loris Mairer der aber übers Tor schießt. DIe Kickers sind am Drücker, und nach einem Angriff über Konrad Riehle wird der Torschuss von Nico Blank abgelockt.

In der 22.Spielminute passt Janik Michel den Ball auf den durchstartenden Pascal Schoch der aus aussichtsreicher Position am Ball vorbeischlägt. Gerade in dieser Phase wo die Gastgeber mutiger nach vorne spielen, geht der Favorit aus Degerloch in Führung. Eingeleitet über den linken Flügel. Loris Maier serviert den Ball von der linken Seite in den Rücken der Abwehr zu Dicklhuber. Der Kickers-Kapitän trifft mit links halbhoch vorbei am machtlosen Holzhausener Torhüter Kevin Fritz. Gerade in der Phase, als die Gastgeber besser ins Spiel kommen.

Holzhausens Torjäger, der sich vieler intensiver Zweikämpfe mit Kickers-Abwehrchef Denis Zagaria erwehren muss, versucht es aus zentraler Position, setzt den Ball aber übers Gehäuse der Gäste. In dem auf beiden Seiten intensiv geführten Partie müssen die Kickers in der 40. Spielminute auswechseln. Für den angeschlagenen David Braig kommt Lucas Kiefer auf den Platz. Bereits in der dritten Spielminute der Nachspielzeit wird den Gastgebern noch ein Freistoß zugesprochen. Der Freitsoß von Niklas Schäuffele touchiert die Oberkante der Querlatte des Gästetores. Kurz danach bittet der souverän leitende Schiedsrichter Timon Ulrich die beiden Mannschaften zum Pausentee.

Zweite Halbzeit

In der zweiten Halbzeit kommt für den Gelb-Rot-gefährdeten Kickers Abwehrchef Denis Zagaria Paul Polauke. Eine Minute später schlägt der Favorit ein zweites Mal zu. Nach einem Eckball vollstreckt Loris Maier im zweiten Versuch und baute die Kickers-Führung auf 2:0 aus. Offenbar ein erster Wirkungstreffer aus Holzhausener Sicht. Die Gastgeber sind in dieser Phase auch zu weit weg von ihren Gegenspielern. Kickers-Neuzugang Loris Maier, der zuvor beim Ligakonkurrenten Backnang spielte, schnürt in der 49.Spielminute seinen Doppelpack. Über Dicklhuber und Riehle kommt der Ball zu Loris Maier, der mit einem platzierten Torschuss Kevin Fritz keine Abwehrmöglichkeit lässt.

Innerhalb von vier Minuten sorgen die Degerlocher damit für klare Verhältnisse. Die Kickers kontrollieren in dieser Phase die Partie und lassen Ball und Gegner geschickt laufen. Dem Neu-Oberligisten fehlt in der zweiten Halbzeit die Überzeugung, die Qualität und Präzision im Angriff, und so haben die Kickers leichtes Spiel, die Pertie zu kontrollieren. Die Gäste sind in der Folge dem vierten Treffer deutlich näher als die Gastgeber dem Ehrentreffer.

In der 74.Spielminute spielen sich Kiefer und Obermosterer den Ball zu, und der Kickers Spieler scheitert am aufmerksamen Heimkeeper Kevin Fritz – der auch in der 88.Spielminute einen gefährlichen Torschuss von Lukas Kiefer pariert. Bereits in der 90.Spielminute touchiert der Kopfball von Holzhausens Innenverteidiger Carlos Konz die Latte des Gästegehäuses. Im Gegenzug gelingt den Degerlochern durch Einwechselspieler Halim Eroglu der Treffer zum Endstand von 4:0. Kurz danach pfeift der souverän leitende Schiedsrichter die erste Oberligapartie des FC Holzhausen ab. Unter dem Strich steht ein verdienter Auswärtserfolg der Kickers beim Neu-Oberligisten, dem vor allem die ersten Halbzeit Mut machen sollte für die kommenden Aufgaben.

Statistik

FC Holzhausen – Stuttgarter Kickers 0:4 (0:1).

FC Holzhausen: Kevin Fritz, Janik Michel, Pascal Schoch, Fabio Pfeifhofer, Heiko Belser (86.Marius Oberle), Marcel Sieber (63.Kevin Müller), Julian Oberle (56.Nils Schuon), Niklas Schäuffele, Oliver Grathwol (72.Marc Wissmann), Andrej Schlecht, Carlos Konz.

Stuttgarter Kickers: Ramon Castellucci, Malte Moos, David Kammerbauer, Denis Zagaria (46.Paul Polauke), Loris Maier (80.Halim Eroglu), Luigi Campagna, Kevin Dicklhuber (56.Markus Obermosterer), Nico Blank, Konrad Riehle, Niklas Kolbe, David Braig (40.Lukas Kiefer).

Tore: 0:1 Kevin Dicklhuber (26.), 0:2, 0:3 Loris Maier (47., 51.), 0:4 Halim Eroglu (80.).

Schiedsrichter: Timon Ulrich (Sülzbach), Assistenten: Mirko Borjanovic, Andre Endreß.

Trainerstimmen

Pascal Reinhardt (FC Holzhausen): „Generell haben es meine Jungs vor allem in der ersten Halbzeit richtig gut gemacht. Mit etwas mehr Spielglück können wir vielleicht sogar in Führung gehen. Beim Gegentreffer schieben wir nicht richtig durch. Der Doppelschlag der Kickers nach der Pause hat uns das Genick gebrochen. Wenn wir an die sehr gute Leistung in der ersten Halbzeit in den nächsten Spielen anknüpfen können, werden wir in der Oberliga unsere Punkte holen. Die Kickers sind nicht unserer Anspruch.“

Mustafa Ünal (Stuttgarter Kickers): „Glückwunsch an den FC Holzhausen für ihre gezeigte Leistung. Die wollten wie wir Fußball spielen, und so ist ein richtig gutes Fußballspiel zustande gekommen. Erfreulich, wie der Aufsteiger hier agiert hat, vor allem in der ersten Halbzeit. Nach unserem Doppelschlag haben wir uns leichter getan und sind natürlich zufrieden, dass wir den ersten Dreier eingefahren haben. Mit dieser Leistung wird der FC Holzhausen zu Hause noch vielen Gegnern das Leben schwer machen.“

Zuschauer: 2400.