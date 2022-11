FC Holzhausen schnuppert an der Sensation

1 Niklas Schäuffele (hier im Foto: Eibner

Der FC Holzhausen hat die SG Sonnenhof Großaspach mächtig geärgert, einen 0:1-Rückstand in eine 2:1-Führung gedreht – am Ende aber noch zwei Tore kassiert.















Link kopiert

Im herrlichen Aspacher Stadion begannen die Gäste aus Holzhausen stürmisch mit einer Ecke, welche jedoch nichts einbrachte. Auf der Gegenseite gleich mehrere Abschlusschancen, welche aber alle geblockt wurden.

Großaspach immer wieder gefährlich

Kurz danach musste Marius Oberle gegen stürmische Hausherren auf der Linie klären. In der Folgezeit waren die Aspacher mit ihrem schnellen Spiel immer wieder gefährlich und kamen in der 18. Spielminute durch Bastian Frölich zum 1:0. Die erste Möglichkeit für Holzhausen hatte nach 25 Minuten Kevin Müller aus halblinker Position verzog er aber deutlich. In der Folgezeit waren die Platzherren immer einen Tick schneller, ohne aber die ganz großen Chancen zu erspielen, so blieb es bis zur Pause bei der knappen aber verdienten 1:0-Führung der SG.

Fast fällt das 2:0

Der zweite Abschnitt begann mit einem gefährlichen Abschluss von Pascal Schoch und mehr Druck der Reinhardt Elf. Nach einer Schuon-Ecke kam Janik Michel zum Abschluss, der Ball wurde jedoch auf der Linie geklärt. Die Chance zum 2:0 hatte dann Niklas Mohr, doch konnte der Schuss in letzter Konsequenz geklärt werden. Für die Gastgeber musste danach ihr Keeper Maxi Reule gleich zweimal in höchster Not abwehren. Hakan Kutlu versucht es mal aus gut 40 Metern, geht aber knapp vorbei.

Grathwol und Michel treffen

Für die stärker werdenden Holzhausener von Trainer Pascal Reinhardt und Co-Trainer Benjamin Maier traf dann folgerichtig in der 73. Spielminute Oliver Grathwol aus kurzer Distanz zum 1:1. Dann legte Janik Michel zum 1:2 nach. Schon 120 Sekunden später aber das 2:2 durch Dominik Salz, der aus sechs Metern einschob. Zuerst vergab Pascal Schoch das sichere 3:2, das dann aber auf der Gegenseite in einer nun rassigen Begegnung Nico Engel erzielte. Eine Glanzparade von Kevin Fritz verhinderte die endgültige Entscheidung. Es reichte jedoch trotzdem für den knappen Heimsieg.

Trainerstimme

Pascal Reinhardt: "Zu Beginn hatte Großaspach klare Vorteile. Gegen Ende der ersten Hälfte würden wir stärker und hätten mit etwas Glück das 1:1 machen können. Die zweite Hälfte war dann okay von uns, und wir sind folgerichtig in Führung gegangen. Der Ausgleich fiel dann zu schnell, dann können wir wieder in Führung gehen, kassieren aber im Gegenzug das 3:2."

SG Sonnenhof-Großaspach – FC Holzhausen 3:2 (1:0).

FC Holzhausen:Kevin Fritz, Marius Oberle (88. Marc Wissmann), Kevin Müller, Enrico Huss (80. Tim Göttler), Janik Michel, Pascal Schoch, Fabio Pfeifhofer, Niklas Schäuffele (70. Julian Oberle), Oliver Grathwol, Carlos Antonio Konz, Nils Schuon (88. Domenico Mosca).

SG Sonnenhof Großaspach: Max Reule, Volkan Celiktas, Dominik Salz, Hakan Kutlu, Marco Manduzio, Niklas Mohr (71. Guerreo Jannik Pfänder, Fabian Benko, Luca Wöhrle, Bastian Frölich, Nico Engel.

Schiedsrichter: Lukas Heim (Bruchsal); Assistenten: Jürgen Schätzle, Lukas Lindenmeier.

Zuschauer: 430.