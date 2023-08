Hintergrund ist das 10-jährige Jubiläum der Tesla Supercharger. Dazu wurde der Preis für die Kilowattstunde Strom zwischen 9 Uhr und 24 Uhr auf 0 Cent gesetzt.

Die letzten Tage hatte sich dieser Wert im Vergleich zur Konkurrenz schon bei niedrigen 33 bis 37 Cent bewegt, während Wettbewerber Ionity an der Raststätte Neckarburg beispielsweise vor zwei Wochen seinen Preis von 79 Cent auf 69 Cent pro Kilowattstunde angepasst hatte.

Kostenloser Strom lässt sich dank einer Aktion in Vöhringen zapfen. Foto: Heidepriem

Jeder darf bei Tesla laden

Mit dieser Aktion wird nochmal darauf hingewiesen, dass auch "Fremdmarken" (also andere Marken als Tesla selbst) mittlerweile an einem Großteil der Supercharger aufladen können. Tesla spricht in einem Tweet/"X" von rund 70 Prozent der über 1000 Supercharger. In Sulz-Vöhringen ist das seit dem 5. Juli möglich.

Standort in Vöhringen seit 2014

Nach Unternehmensangaben wurden vor 10 Jahren die ersten sechs Supercharger in Norwegen eröffnet. Der Standort an den 24-Autohöfen in Vöhringen wurde 2014 eröffnet und 2020 erweitert.

Voraussetzung für das Laden von nicht-Teslas ist die Tesla-App, über die der Ladevorgang gestartet werden kann.