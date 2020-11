Streit in Oberndorf 27-Jähriger schlägt auf Taubstummen ein

Die Anklage gegen den Mann aus dem Raum Oberndorf lautet vorsätzliche Körperverletzung. In Berufung ging er mit dem Ziel, die Haftstrafe zur Bewährung auszusetzen. Nun wurde der Fall vor dem Landgericht Rottweil erneut verhandelt.

Die Tat hat sich in der auf den 16. Februar 2019 am Schuhmarktplatz in Oberndorf ereignet. Der Angeklagte hatte dort mit einigen Freunden den Abend verbracht, als plötzlich ein Streit ausbrach. Der Vater eines Bekannten sei in die Bar gestürmt, weil ihm "gesteckt" worden sei, dass die Freunde dort Drogen konsumieren würden, erzählte der Angeklagte.