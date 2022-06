1 Das Street-Food-Festival findet am Wochenende in der Ebinger Innenstadt statt. Foto: Konzelmann/Archiv

Albstadt-Ebingen - Das 2. Street-Food-Festival findet an diesem Samstag, 11. Juni, und am Sonntag, 12. Juni, auf dem Kurt-Georg-Kiesinger-Platz in der Ebinger Innenstadt statt.

15 verschiedene Food-Trucks

Insgesamt sorgen 15 verschiedene Food-Trucks, größtenteils aus der Region, für strahlende Gesichter und volle Teller.

Von herzhaften Burgern, mexikanischen Quesadillas und Baumstriezel über Crêpes, Fries, Langos und süßen Churros bis hin zu hausgemachter afrikanisch-eritreischen und asiatischer Küche kommt jeder knurrende Magen auf seine Kosten. Kalte und heiße Drinks sowie Musik und Unterhaltung runden das Angebot ab.

Veranstaltet wird das Street-Food Festival von zwei Männern aus der Gegend, in enger Zusammenarbeit und Kooperation mit dem Kulturamt Albstadt: Semere Yebio aus Albstadt und Tobias Flohr, Betreiber mehrerer Food-Trucks aus Sigmaringen, bringen die Weltküche in die Ebinger Innenstadt.

Nach der erfolgreichen Premiere im vergangenen Jahr, geht die gemeinsame Kooperation mit dem Kulturamt die zweite Runde und soll zu einem generationenübergreifenden Treffpunkt für alle Bürgerinnen und Bürger werden.

Öffnungszeiten

Das Street-Food Festival in der Ebinger Innenstadt ist an diesem Samstag, 11. Juni, von 12 bis 22 Uhr und am Sonntag, 12. Juni, von 12 bis 20 Uhr geöffnet. Der Eintritt ist frei.

