Der Mazmannplatz wird am Samstag, 28., und Sonntag 29. August, zur Genuss- und Schlemmermeile beim ersten Street-Food Festival in Albstadt.

Albstadt-Ebingen - 15 Food-Trucks, größtenteils aus der Region, sorgen für volle Teller. Von Burgern über mexikanische Quesadillas bis hin zu hausgemachten eritreischen Injera und süßen Churros sind alle Geschmäcker in hervorragender Manier abgedeckt, versprechen die Veranstalter, zwei junge Männer aus der Region, die in enger Zusammenarbeit und Kooperation mit dem Kulturamt Albstadt das Ereignis organisieren.

Die Macher kommen aus der Region – und für sie ist es eine Herzensangelegenheit

Semere Yebio, Shop-Manager der Lifestyle Garage in Albstadt, und Tobias Flohr, Betreiber mehrerer Food-Trucks aus Sigmaringen, haben es sich zum Ziel gesetzt, die bunte Vielfalt der scheinbar unerschöpflichen Weltküche in die Heimat zu bringen. Die Kooperation mit dem Kulturamt soll der Startschuss für ein jährlich wiederkehrendes Ereignis im Albstädter Veranstaltungskalender werden und ist für die beiden Veranstalter eine Herzensangelegenheit, wie Max Konzelmann, der stellvertretende Leiter des Amtes für Kultur, Tourismus und bürgerschaftliches Engagement, betont.

"Eigentlich gehört eine solche Veranstaltung in die Stadt hinein", sagt Konzelmann. Angesichts der Corona-Bedingungen finde die Premiere aber auf dem Mazmann-Platz statt, weil dieser sich einzäunen lasse und nur so die Zugangskontrolle und das Einhalten der Hygieneregeln möglich sei. "Wenn es gut funktioniert, wollen wir es nach der Pandemie in die Stadt verlegen", betont Konzelmann.

Das Street-Food-Festival ist am Samstag von 12 bis 22 Uhr und am Sonntag von 12 bis 19 Uhr geöffnet. Der Eintritt kostet einen Euro, Kinder unter 14 Jahren zahlen keinen Eintritt. Für die Veranstaltung gelten die Hygieneregeln der aktuellen Corona-Verordnung. Es besteht eine Maskenpflicht auf dem gesamten Veranstaltungsgelände. Gäste registrieren sich über die Luca App oder vorgedruckte Formulare.️ Das Mitbringen von Speisen und Getränken ist untersagt.