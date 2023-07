Silbermond komplettiert das Marktplatz Open Air in Balingen am Sonntagabend mit einem glamourösen Auftritt. Die Fans tanzen und singen zu jedem Song der Band rund um die Sängerin Stefanie Kloß mit.

Als eine „Hymne des nach vorne Schauens“, bezeichnete Stefanie Kloß im Interview mit unserer Redaktion ihren neuen Hit „Auf Auf“. Ein Gefühl des Neustarts will die Band ihrem Publikum auf ihrer Tour nahebringen – und das gelingt auch am Sonntag auf dem Balinger Marktplatz.

Rund 2500 Fans singen und tanzen zum „Silbermond-Sound“

Bereits sechs Stunden vor dem Konzert warteten die ersten weiblichen Fans in Campingstühlen am Einlass zum Open-Air-Gelände. Das Ziel: Ganz vorne mit dabei zu sein und die Musik der erfolgreichen Live-Band hautnah zu erleben. Rund 2500 Besucher waren am Sonntagabend gekommen, um dem einprägsamen Silbermond-Sound auf dem Balinger Marktplatz zu lauschen. Als Support spielte sich Alessandro Pola in die Herzen der Fans.

Silbermond-Fans in der ersten Reihe: Erst Berlin, dann Balingen. /Frank Engelhardt

Rockig und eingängig, das lieben die Fans an Silbermond, die nun schon seit fast 25 Jahren auf Deutschlands Bühnen unterwegs sind. Die auf dem Boden gebliebene Art von Stefanie Kloß und ihrer Band kommt dabei noch immer so gut an, wie in den Anfangszeiten.

Erstaunlich textsicher singen die Fans die Strophen der neuen Songs: „Auf in den Sommer, auf in die Nacht“, heißt es in dem Lied „Auf Auf“ mit gewohnten Silbermond-Sound. Die Fans tanzen und feiern zu jedem Lied mit.

Bunter Mix aus neuen Hits und alten Klassikern

Auch die altbekannten Hits duften natürlich nicht fehlen: „Ein Meer sein“ will auch das Publikum in Balingen, während sie sich zur Musik treiben lassen. Zur Setlist gehören auch Klassiker wie „Das Beste“ und „Irgendwas bleibt“. Spätesten hier war das gesamte Publikum vom unverwechselbare Silbermond-Sound abgeholt.

Der glamouröse Auftritt von der Band rund um Stefanie Kloß komplettierte das Marktplatz Open-Air am Wochenende. Drei Auftritte, die unterschiedlicher nicht sein könnten, begeisterten das Publikum. Bereits am Freitagabend verzauberte der Brite Calum Scott mit seiner sanften Stimme und brachte die Fans mit großen Gefühlen zum Träumen. Und die Formation Scooter rund um Frontmann H. P. Baxxter verwandelten den Marktplatz am Samstagabend in einen großen Open-Air-Tanz-Tempel.