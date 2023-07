Die großen Gefühle hat Sänger Calum Scott am Freitagabend auf dem Balinger Marktplatz ausgepackt. Es war der Start der Open-Air-Konzerte.

Mit Melodien zum Träumen und seiner sanften Stimme verzauberte der smarte Brite die 2300 Zuschauer in Balingen. Nicht fehlen durften dabei seine großen Songs wie „You are the Reason“.

Zuvor hatte bereits Malik Harris, der im vergangenen Jahr die deutsche Fahne beim ESC hochgehalten hatte, zum Auftakt der drei Open-Air-Tage die Musikfans im Zolleralbkreis mit Leichtigkeit eingestimmt.

Scooter und Silbermond kommen nach Balingen

Am Samstag gastieren Scooter beim Konzert in der Balinger Stadtmitte, am Sonntag spielen Silbermond. Stefanie Kloß hat im Interview schon erzählt, worauf sie sich freut.