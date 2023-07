Worauf sich Stefanie Kloß beim Auftritt in Balingen am meisten freut

1 Stefanie Kloß bei einem Auftritt Foto: Georg Wendt/dpa/Georg Wendt

Silbermond treten am Sonntag, 23. Juli, beim Marktplatz-Open-Air in Balingen auf. Sängerin Stefanie Kloß kennt bereits die Gepflogenheiten der schwäbischen Fans.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











In Deutschland gibt es wohl kaum jemanden, der sie nicht kennt: Stefanie Kloß steht seit mehr als 20 Jahren als Front-Sängerin der Band Silbermond auf den Bühnen des Landes. Am Sonntag, 23. Juli, tritt Silbermond seit mehr als zehn Jahren wieder einmal in Balingen auf.