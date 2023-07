So etwas hat die altehrwürdige Stadtkirche noch nicht erlebt: Die Formation Scooter rund um den Frontmann H. P. Baxxter verwandelte den Marktplatz in einen große Open-Air-Tanz-Tempel. In einem Lichtermeer wurde den teils weitangereisten Fans ein schweißtreibender Mix aus Dance und elektronischer Tanzmusik serviert.