Starzach Wohnhaus nach Bahnhofsbrand abgerissen

Die zwei einzigen Bewohner des Hauses, eine 80-jährige Frau und ein 56-jähriger Mann, hatten das Gebäude selbstständig verlassen können. Der Wohnungsinhaber hatte laut Polizei zuvor den Brand im Bereich eines Holzstapels ebenfalls bemerkt und selbstständig zu löschen versucht. Er wurde mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung zur Untersuchung in eine Klinik gebracht, die er später wieder verlassen konnte. Ihr wichtigstes Hab und Gut habe man noch aus dem Haus holen können, so die Feuerwehr. Die Lösch- und Nachlöscharbeiten dauerten bis gegen 3 Uhr an. Der Bahnverkehr auf der angrenzenden Bahnstrecke Tübingen/Horb musste vor allem wegen der starken Rauchentwicklung bis 6.15 Uhr voll gesperrt werden. Die Sperrung konnte zwischenzeitlich aufgehoben werden.

Nach ersten Schätzungen entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren Hunderttausend Euro. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern noch an. Spezialisten der Kriminalpolizei sichern derzeit Spuren am Brandort. Bürgermeister Noé war ebenfalls fast die ganze Zeit am Einsatzort. Auch am Sonntag war noch einiges zu tun. "Da die Bewohnerin des Hauses pflegebedürftig ist, kann sie nicht in einer Obdachlosenunterkunft untergebracht werden. Deshalb müssen wir nach einem Pflegeplatz für sie suchen", so Noé.

Auch um den Schulbusverkehr muss sich der Bürgermeister kümmern. "Es sieht aber jetzt so aus, dass wir mit kleinen Streckenänderungen den Schulbusverkehr am Anfang der Woche bewerkstelligen können", so seine Auskunft am Sonntagnachmittag.