Starzach Wohnhaus steht in Flammen

Starzach - Im Bereich des Bahnhofs Eyach ist am Samstag ein Feuer ausgebrochen. Wie die Horber Feuerwehr auf ihrer Facebook-Seite mitteilt, brach der Brand am Nachmittag in einem Wohnhaus in der Nähe des Bahnhofs aus. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte habe das Gebäude bereits in Flammen gestanden, schreibt die Feuerwehr in ihrem Post.