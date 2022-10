Startstuss und Bekanntgabe des Standorts in Horb

1 150 Flüchtlinge sollen in Containern untergebracht werde. (Symbolfoto) Foto: dpa/Paul Zinken

Jetzt noch Behelfsparkplatz, bald Containerdorf: Die Stadt gibt nun den offiziellen Standort des Containerdorfs für Flüchtlinge bekannt.















Horb - In dieser Woche gibt es den Startschuss für das Containerdorf für ukrainische Flüchtlinge. Die Bauarbeiten starten auf dem ehemaligen Feuerwehrgelände zwischen Dualer Hochschule und Marmorwerk, der jetzt noch Behelfsparkplatz ist.

Rathaussprecherin Inge Weber: "Wir haben jetzt den Bescheid bekommen, dass die Vorbereitungsarbeiten eine mögliche Förderung nicht behindern. Deshalb können wir jetzt beginnen."

Zwei Monate bis zur Montage

Deshalb soll auf dem jetzigen Behelfs-Parkplatz gestartet werden mit den Wasser- und Abwasserleitungen. Dazu für das Fundament. Das Rathaus ist derzeit in den Endverhandlungen, um ein gebrauchtes Containerdorf zu kaufen. Deshalb, so die Rathaussprecherin, rechne man in ein bis zwei Monaten mit der Montage der eigentlichen Container. Die Unterkünfte sollen ab dem Frühjahr mit bis zu 150 ukrainischen Flüchtlingen belegt werden.

Bisher leben 300 Flüchtlinge aus der Ukraine in Horb. Seit Ende August sind die Tauchsteinhalle und die Stadionsporthallen mit insgesamt bis zu 95 Menschen belebt. Das Landratsamt rechnet mit weiteren Flüchtlingen aus der Ukraine – auch wegen der neuesten russischen Kriegstaktik, die Energieversorgung zu unterbrechen. Deshalb rechnen die Experten im Landratsamt mit wöchentlich 180 neuen Flüchtlingen.