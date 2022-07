1 Mit den Neuzugängen startete der FC Holzhausen in die Vorbereitung auf die Oberliga (hinten, von links): Co-Trainer Benjamin Maier, Joel Mogler, Heiko Belser, Carlos Konz, Trainer Pascal Reinhardt. Knieend (von links): Tim Göttler, Frederik Burkhardt, Niklas Schäufele und Henning Schwenk Foto: Hug

Nach einer Minipause von 14 Tagen begann für den Oberliga-Aufsteiger FC Holzhausen schon die Vorbereitung für die fünfthöchste deutsche Spielklasse. Mit dabei auch die Neuzugänge.















Dabei hatte Cheftrainer Pascal Reinhardt gleich mächtig Stress, musste er doch zuvor im seiner Funktion als sportlicher Leiter noch zum Staffeltag, der in der badischen Sportschule in Steinbach stattfand. Hier wurde Organisatorisches für die neue Saison besprochen und zum Beispiel Oberliga-Badges für das Trikot ausgeteilt.

Einige Spieler fehlen

Bis Reinhardt mit etwas Verspätung im Panoramastadion eintraf, leitete der neue Co-Trainer Benjamin Maier zusammen mit Oliver Grathwol die Truppe an. Allerdings war nur ein Restkader von zwölf Feldspielern und drei Torleuten versammelt. Neben den Langzeitverletzten wie Max Brendle, der nun doch einen Kreuzbandriss erlitten hat, und kranken Spielern wie Kevin Müller, fehlten noch jede Menge Mallorca Geschädigte.

Nils Schuon wieder dabei

Sehr erfreulich war für die Verantwortlichen allerdings, dass sämtliche Neuverpflichtungen inklusive Rückkehrer Henning Schwenk auf dem Platz standen und außer Joel Mogler, der mit einem Kreuzbandriss noch weiter ausfällt, das volle Programm absolvierten. Auch der lang verletzte Nils Schuon hat seine Verletzung überwunden, konnte aber wegen einer normalen Erkältung noch nicht trainieren.

Nach einigen Aufwärmübungen war die Übungseinheit ausschließlich auf Ballgewöhnung und Ballgewinnspiel ausgelegt. Ausdrücklichen Wert legten die Trainer dabei darauf, dass die Kugel auch erobert wurde und nicht nur der Spielfluss zerstört war. Die Übungen machten den Spielern sichtlich Spaß und sie waren zugleich sehr intensiv. Immer wieder veränderte Reinhardt dabei die Spielfeldgröße, während Torwarttrainer Igor Idjakovic seine drei Keeper Kevin Fritz, Henning Schwenk und Semih Ziya Gökdag mit immer wieder neuen Übungen schulte.

Zwei Systeme verinnerlichen

Im Übrigen muss der Kader für die anstehende Saison in der kurzen Vorbereitung möglichst zwei Systeme verinnerlichen, damit man je nach Gegner auch mal auf Dreierkette umschalten kann, die passenden Leute dazu dürften vorhanden sein.

Auch von der Infrastruktur her scheint der FC Holzausen für die neue Spielklasse gewappnet, so ist gegen die Stuttgarter Kickers ein extra Gästeeingang Richtung Festhalle angedacht und auch zwei Stahlrohrtribünen sind in Planung.

Tests stehen an

Testspiele sind am Samstag, 16. Juli, 16 Uhr in Trossingen, 17. Juli daheim gegen den FC 07 Albstadt (14 Uhr). Am 23. Juli geht es dann schon im Verbands-Pokal gegen die Young Boys Reutlingen. Wobei das Trainerteam im Pokal weiterkommen will, aber aufgrund der begrenzten Zeit bis zum Ligastart am 6. August, dieses Spiel auch als Vorbereitungsspiel nutzen will. Denn dann wartet kein geringerer Gegner als die Stuttgarter Kickers, die in ihrem Test gegen den Bezirksligist FC Harthausen gleich 24:0 gewannen.