3 Treffsicher: FCH-Stürmer Pascal Schoch Foto: Wagner

Oberliga – und der FC Holzhausen ist dabei! Nach dem 5:0-Hinspielerfolg beim FC Denzlingen triumphierte das Team von Pascal Reinhardt und Emanuele Ingrao auch im Rückspiel klar – souveräner kann eine Relegation nicht gespielt werden.















FC Holzhausen – FC Denzlingen 6:1 (3:0). Am Sonntag um 16.51 Uhr der Abpfiff im Panaromastadion. "We are the champions" wird angestimmt. Spieler, Trainer und Fans fallen sich um den Hals. Oberliga, Oberliga-Rufe, Sektduschen und einfach nur Glücksgefühle – der FC Holzhausen ist nach einer beeindruckenden Saison am Ziel.

Vor Beginn der Partie am Sonntag in Holzhausen durften sich die Fans verwundert die Augen gerieben haben. Mit Samer Hotaki nahm bei den Gästen aus Südbaden lediglich ein Spieler auf der Ersatzbank Platz. Offenbar hatten sich die Denzlinger schon im Vorfeld nicht mehr viel ausgerechnet und den ein oder anderen Urlauber freigestellt. Sei’s drum, allemal ungewöhnlich für eine Partie dieser Tragweite.

Panoramastadion "on fire"

Rund 2300 Fans sorgten für eine tolle Kulisse und bescherten dem FCH einen historischen Tag. Bereits beim Einlaufen der Teams war die Stimmung bestens. Spieler der zweiten Holzhausener Mannschaft machten die "Hauptdarsteller" mit Gesang und Pyros heiß – das Panoramastadion "on fire".

Schoch abgeklärt

Und das zeigte Wirkung. Bereits nach zwölf Minuten wackelte das Tornetz des FCD. Pascal Schoch setzte sich im Strafraum viel zu einfach durch und überlupfte den herauseilenden Denzlinger Keeper Luca Sipos zum 1:0. Viel besser hätte der Favorit nicht starten können. Und der Stimmung auf den Rängen tat dies natürlich keinen Abbruch. Erst recht nicht, als kurz darauf Oliver Grathwol auf 2:0 erhöhte.

Früh in Feierlaune

Die Anhänger des FCH machten sich aufgrund dieses frühen, klaren Zwischenstandes bereits für den Abpfiff warm, Feierlaune war angesagt. Und die Holzhausener spielten gut weiter, Janik Michel hätte bereits das 3:0 folgen lassen können. Der vierfache Torschütze aus dem Hinspiel wurde im Strafraum gefoult. Beim Ausführen des fälligen Elfmeters chippte er den Ball aber zu lässig in die Hände des Torhüters.

Erneut Schoch zur Stelle

Alles andere als ein "Beinbruch" für den sonst so treffsicheren Angreifer. Michel ackerte emsig weiter und bediente kurz vor der Pause Pascal Schoch, der den Ball aus spitzem Winkel eiskalt flach im langen Eck versenkte. Schochs zweiter Treffer, und es hieß 3:0 (41.). Gegen schwache Denzlinger hätte die Führung zur Pause natürlich noch höher ausfallen können. Aber aufgrund der hohen Temperaturen und der komfortablen Ausgangslage waren die Nachlässigkeiten im Abschluss zu verzeihen.

Kipp lobt das Team

Auch FCH-Vorsitzender Nicolas Kipp wusste in der Halbzeit natürlich, dass sein Klub nicht mehr aufzuhalten sein wird, zog aber ein bescheidenes Zwischenfazit: "Wir sind froh, an vergangene Spieltage anknüpfen zu können. Viele sagen, es ist entschieden, diese Worte wage ich aber noch nicht in den Mund zu nehmen. Wir haben noch 45 Minuten vor uns, und die wollen wir gut zu Ende bringen. Die Mannschaft ist bereit, das sieht man."

Gegentreffer per Kopf

Dass die Denzlinger auch Fußball spielen können – und zwar sehr gut – zeigten sie nach der Pause. In der 54. Minute war Kristian Disch zur Stelle. Nach einem Eckball bugsierte der Stürmer die Kugel zum 1:3-Anschlusstreffer ins Netz. Von einer Wende im Spiel konnte allerdings nicht die Rede sein. Und auch auf den Rängen brach angesichts des Gegentreffers alles andere als Hektik aus bei den heimischen Fans. Der bestens aufgelegte Pascal Schoch war nämlich nur sieben Minuten später zur Stelle und traf ebenfalls per Kopf nach einer Ecke zum 4:1.

Klar, auch Michel trifft

Dann kam’s für die personell arg gebeutelten Gäste noch schlimmer. Yannik Lawson musste verletzt das Feld verlassen. Zu Zehnt ging’s dann gegen Holzhausen wahrlich nur noch um Schadensbegrenzung. Kein Wunder, dass das Spiel allmählich so dahinplätscherte. Doch was fehlte? Klar, ein Tor von Janik Michel. In der 80. Minute war’s dann soweit. Holzhausens "Knipser" traf zum 5:1, nachdem Schoch schön querlegte. Unter großem Beifall wurde der Fünf-Tore-Mann der Relegation ausgewechselt und durfte vom Spielfeldrand mitansehen, wie Marc Wissmann den arg gebeutelten Denzlingern noch Treffer Nummer sechs einschenkte. Um 16.51 Uhr erfolgte dann für die Gäste der erlösende Schlusspfiff. Und für den FC Holzhausen der Beginn einer neuen Ära...

Statistik

FC Holzhausen: Kevin Fritz, Sven Ramic (52. Enrico Huss), Luca Pantel, Marius Oberle, Janik Michel (80. Kevin Müller), Pascal Schoch, Fabio Pfeifhofer, Marcel Sieber (52. Marc Wissmann), Julian Oberle, Oliver Grathwol (64. Simon Bok), Andrej Schlecht.

Tore: 1:0 Pascal Schoch (12.), 2:0 Oliver Grathwol (18.), 3:0 Pascal Schoch (41.), 3:1 Kristian Disch (54.), 4:1 Pascal Schoch (61.), 5:1 Janik Michel (80.), 6:1 Marc Wissmann (86.).

Bes. Vorkomnisse: Janik Michel (FCH) vergibt Elfmeter (24.).

Schiedsrichter: Fabian Reuter (Heidelberg).

Zuschauer: 2300.