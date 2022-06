3 Auch die Fans feierten mit. Foto: Hug

Das Tor zur Oberliga steht ganz weit offen: Der FC Holzhausen hat im 1. Relegationsspiel beim FC Denzlingen mit 5:0 für klare Verhältnisse gesorgt.















FC Denzlingen – FC Holzhausen 0:5 (0:1). Viele Leute aus der Region werden eine Fahrt ins Glottertal immer noch mit der Schwarzwaldklinik in Verbindung bringen. Aber sofort bringen aber zumindest die Fußballfans die schöne Gegend mit etwas anderem in Verbindung – und zwar mit dem fulminanten 5:0-Erfolg des FC Holzhausen gegen die dortigen Gastgeber des FC Denzlingen.

Michel mit vier Treffern

Damit stießen die Reinhardt/Ingrao-Jungs das Tor zur Oberliga so weit auf, dass man kommenden Sonntag zu Hause nur noch durchgehen muss. Wieder einmal war Torjäger Janik Michel mit vier Treffern der Dosenöffner, ohne die famose Leistung des ganzen Teams zu schmälern. Im schön gelegenen Einbollen-Stadion waren bei satten 38 Grad eigentlich nur FCH-Fans zu hören, welche in zwei Bussen, zahlreichen Privatfahrzeugen und ein paar unentwegte sogar mit dem Fahrrad nach Denzlingen gekommen waren.

Team gut gestaffelt

Die Gäste begannen das Spiel mit genau der selben Aufstellung, mit der sie bereits in Ehingen-Süd erfolgreich waren. Bereits nach drei Minuten tankte sich Janik Michel nach Ballgewinn durch, verzog aber ein bisschen am linken Pfosten vorbei ins Toraus. Auch in der Folgezeit zeigte sich der FC Holzhausen als überlegenes Team, stand gut gestaffelt, lief relativ früh an und leistete sich viel weniger Fehler im Aufbauspiel, auch wenn die ganz großen Torchancen zunächst Mangelware blieben.

Fouls hemmen Spielfluss

Auch wurde der Begegnung in dieser Phase oft durch kleinere Fouls der Spielfluss genommen. So dauerte es knapp eine halbe Stunde, ehe man sich auf Holzhauser Seite wieder einmal den Ball "presste", Fabio Pfeifhofer legte ihn Janik Michel auf, welcher eiskalt aus etwa 18 Metern flach ins rechte Eck einlochte. Die Gastgeber hatten bis dato nur zwei Freistöße in Tornähe zu verzeichnen, welche aber beide harmlos blieben. Vor dem Wechsel sorgte Denzlingens Musu Ebrima Sowe nochmals für Gefahr, doch sein Abschluss nach einem Laufduell konnte Kevin Fritz mit dem Fuß blocken.

Nach der Pause geht’s rund

Nach Wiederbeginn entschied der FCH praktisch binnen zwei Minuten die Partie. Vier Minuten waren gespielt, da schob wiederum Fabio Pfeifhofer den Ball zum lauernden Janik Michel, dieser tanzte noch einen Gegenspieler aus und schob die Kugel überlegt ins linke Eck. Drei Zeigerumdrehungen später setzt sich Pascal Schoch auf der rechten Seite gekonnt durch, legte quer auf Fabio Pfeifhofer, welcher keine Mühe hatte das 0:3 zu erzielen, welches unter Einsatz von "rotem Pyro" gefeiert wurde.

Kluge Spielweise des FCH

Nach dem fulminanten Wiederbeginn nahmen die Gäste bei der herrschenden Hitze klug den Fuß etwas vom Gas, ohne aber die Spielkontrolle zu verlieren. Nach knapp einer Stunde ohne größere Torchancen dann die größte Möglichkeit der Platzherren. Sven Ramic konnte mit einem Kopfball gerade noch vor der Linie klären, stieß dabei mit einem Denzlinger zusammen, eine längere Behandlungspause und der Einsatz von zwei Krankenwagen folgte, für Sven Ramic ging es weiter, während der Denzlinger Akteur ausgewechselt werden musste.

Souverän zu Ende gespielt

In der Folgezeit spielten die Reinhardt/Ingrao-Jungs den Part souverän herunter, wechselten mit Domenico Mosca, Marc Wissmann, Marcel Sieber und Simon Bok frische Leute ein, ohne dass das Spiel den geringsten Bruch erlitt. Im Gegenteil, gegen Ende der Begegnung nahm man nochmal Fahrt auf, und als ein Ball vom Pfosten ins Feld zurück sprang, stand Michel wieder goldrichtig und netzte ein.

Elfer zum 5:0 eiskalt versenkt

Doch damit noch nicht genug, in der letzten Aktion grätschte Jetmir Qorraj den schnellen Fabio Pfeifhofer an der linken Strafraumgrenze um, als krönender Abschluss "schweißte" Janik Michel das Spielgerät vom Punkt souverän zum 5:0 ins Netz. Danach war nur noch feiern mit den Fans angesagt. Am kommenden Sonntag kommt es im Panoramastadion um 15 Uhr zum Rückspiel, was nur noch Formsache sein sollte.

Mannschaften

FC Holzhausen: Kevin Fritz, Sven Ramic, Luca Pantel (69, Domenico Mosca), Marius Oberle, Enrico Huss )72.) Marcel Sieber), Janik Michel, Pascal Schoch, Fabio Pfeifhofer, Julian Oberle (87.) Simon Bok), Oliver Grathwol (75. Marc Wissmann), Andrej Schlecht.

FC Denzlingen: Dominik Bergdorf, Andreas Koberitz (77. Aldin Coric), Karl-Luis Dees, Michael Respondek, Nicolas Garcias Stein (53. Simon Walter), Yannik Lawson, Musu Jaiteh, Ebrima Sowe (63. Domenik Frassica), Jetmir Quoraj, Tim Lettgen, Mohamed Oueslati, Kristian Disch.

Trainerstimmen

Pascal Reinhardt: "Kompliment an jeden Spieler. Heute haben wir wieder einmal gezeigt, dass wir ein Team sind. Bei den Wechseln wurde jeder Akteur gleichwertig 1:1 ersetzt und auf Janik ist halt Verlass. Trotzdem werden wir nächste Woche dreimal trainieren, und erst wenn der Schiri das Rückspiel abpfeift, und wir offiziell in der Oberliga sind, kann richtig gefeiert werden."

Emanuele Ingrao: "Ich bin mächtig stolz auf die Jungs. Wir hatten gut trainiert, dementsprechend war die Mannschaft gut vorbereitet und hat das trotz Hitze sehr gut umgesetzt und und unser Dreier-Mittelfeld hatte das Spiel im Griff. Nachdem wir in der ersten Halbzeit den Gegner noch etwas ausgemacht haben, wurde dann sofort nach Wiederbeginn mit dem Doppelschlag alles perfekt gemacht. Super."

Tore: 0:1 (28.). 0:2 (48.) Janik Michel, 0:3 (51.) Fabio Pfeifhofer 0:4 (90.). 0:5 (90+2) Janik Michel.

Schiedsrichter: Marco Öttl.

Assistenten: Pascal Rastetter, Philipp Dickemann.

Zuschauer: 600.

