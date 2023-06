Nach dem Auftritt von Nico Santos am Freitag, 4. August, legt der deutsch-spanische Popsänger Alvaro Soler am Samstag, 5. August, beim Sommersound VS nach.

Bereits 2021 konnte der Sänger das doppelstädtische Publikum begeistern und wird auch in diesem Jahr jede Menge spanisches Flair in die Stadt bringen.

Gute Laune, Sommergefühle und eine große Portion Charme – hierauf können sich die Besucher des Sommersound-Konzerts mit Alvaro Soler am Samstag, 5. August, freuen. Der ein oder andere wird dabei vielleicht sogar ein Déjà-vu haben. Denn der deutsch-spanische Pop-Sänger war bereits 2021 in der Doppelstadt zu Gast und eröffnete damals das Sommersound VS Warm-Up – und das mit Erfolg. Im Nu hatte er das Publikum für sich gewonnen, begeisterte mit seinem musikalischen Talent und sorgte für eine ausgelassene Stimmung. Jetzt kehrt der Sänger in die Doppelstadt zurück, um erneut beim Sommersound auf dem Gelände des Druckzentrums Südwest seine Hits anstimmen zu können.

„El mismo sol“ legt den Grundstein seiner musikalischen Karriere

Alvaro Soler ist ein Weltstar mit Gold- und Platin-Alben rund um den Globus. Der international gefeierte Star legte mit seiner Single „El mismo sol“ den Grundstein seiner Karriere. Mit seinen drei Studioalben „Eterno Agosto“, „Mar de colores“ und „Magia“ sowie reihenweise Hitsingles wie „Sofia“, „La Cintura“ und „Magia“ meldet er insgesamt mehr als fünf Milliarden Streams und wurde weltweit mit über 150 Gold- und Platin-Awards gefeiert.

Hits versprühen Lebensfreude, aber er kann auch gefühlvoll

Seine Mega-Hits versprühen Lebensfreude, Urlaubsgefühle, gute Laune und fordern zum Tanzen auf. Nichtsdestotrotz kann sich der Singer-Songwriter auch von einer gefühlvollen, verletzlichen Seite zeigen und trifft dabei die Herzen seiner Fans. Soler hat eine Fangemeinde auf der ganzen Welt und weiß, wie er sein Publikum begeistern kann.

Musik verbindet Menschen und Kulturen

Der 32-jährige Sänger ist in Barcelona geboren und in Japan aufgewachsen. Heute lebt der Popmusiker zwischen Berlin und Barcelona, spricht fünf Sprachen und ist in der Welt zu Hause. Schon früh lernte er, wie Musik Menschen und Kulturen verbindet und Grenzen überwinden lässt. Spätestens seit der Sendung „Sing meinen Song – Das Tauschkonzert“ ist seine deutsche Fangemeinde riesig. 2023 ist er zum dritten Mal in Folge als Coach bei „The Voice Kids“ zu sehen.

Die Konzertbesucher können sich auf ein Open-Air-Konzert der Extraklasse freuen, mit non-stop guter Musik, ausgelassener Stimmung und jeder Menge Sommergefühlen.

Alvaro Soler

Samstag, 5. August, 20 Uhr, Einlass ab 18.30 Uhr, Druckzentrum Südwest in Villingen-Schwenningen, 52,50 Euro (Stehplatz).

Weiteres Programm

Freitag, 4. August: Nico Santos; Sonntag, 6. August: Giovanni Zarrella & seine Band

Tickets

gibt es unter www.schwabo.de/tickets oder unter 07423/7 87 90.