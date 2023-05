Seine Hits „Rooftop“, „Safe“ und „Play With Fire“ ließen Nico Santos in kurzer Zeit zu einem der erfolgreichsten Künstler in Deutschland werden. Jetzt ist der Singer-Songwriter auch in Villingen-Schwenningen zu Gast und wird den Sommersound eröffnen.

Er ist momentan einer der angesagtesten Pop-Sänger in Deutschland und wird am Freitag, 4. August, auch in Villingen-Schwenningen die Bühne zum Beben bringen: Der Singer-Songwriter und Musikproduzent Nico Santos macht den Auftakt des Sommersound-Festivals auf dem Messegelände des Druckzentrums Südwest.

Vielzahl an Gold- und Platinauszeichnungen

Im Gepäck hat er dabei nicht nur einen Song, der es auf Top-Platzierungen in den Charts geschafft hat. Die vergangenen Jahre brachten Nico Santos eine Vielzahl an Gold- und Platinauszeichnungen, regelmäßige TV-Auftritte und Autorenbeteiligungen an den Hits der größten deutschen Popstars. Seine im Juni 2022 veröffentlichte Single „Weekend Lover” stieg für sechs Wochen an die Spitze der deutschen Airplay-Charts – kein anderer deutscher Künstler konnte diesen Erfolg 2022 verkünden.

Im Fernsehen war der Sänger unter anderem als Coach bei der Pro-Sieben-Sendung „The Voice of Germany“ und auf Vox bei „Sing meinen Song – Das Tauschkonzert“ zu sehen und zu hören. Außerdem schrieb der Künstler den Soundtrack für die erfolgreiche Filmkomödie „Fack Ju Göhte 2“.

Über 50 Konzerte im vergangenen Sommer

Nico Santos ist in Bremen geboren und in Mallorca aufgewachsen und entdeckte schon in seiner Kindheit die Leidenschaft für die Musik. Über 50 Konzerte machten den zurückliegenden Sommer für ihn und seine Fans zu einer magischen Zeit, einem fulminanten Feuerwerk der Emotionen.

Und auch in diesem Sommer ist er mit seiner Sommer-Ride-Tour in ganz Deutschland unterwegs und wird die Herzen seiner Fans höherschlagen lassen. Der Künstler ist in seinem Element, wenn er die Bühne betritt und seine Show präsentiert. Seine Moves und unvergleichliche Stimme machen seine Konzerte zu etwas Besonderem. Der Popsänger bringt seine Fans zum Singen, Lächeln und Tanzen und sorgt nicht nur für einen Gänsehautmoment. Die Festivalbesucher können sich auf ein Konzert freuen, das in Erinnerung bleiben wird.

Alvaro Soler und Giovanni Zarrella sind auch dabei

Nico Santos ist nur einer von drei hochkarätigen Künstlern, die den Sommersound VS in diesem Sommer unvergesslich machen werden. Auf Nico Santos folgt am Samstag, 5. August, Alvaro Soler. Giovanni Zarrella wird das Festival mit seiner Band am Sonntag, 6. August, abrunden.

Freitag, 4. August, 20 Uhr, Einlass ab 18.30 Uhr, Druckzentrum Südwest in Villingen-Schwenningen, 59,80 Euro (Stehplatz)

Samstag, 5. August: Alvaro Soler Sonntag, 6. August: Giovanni Zarrella & seine Band

Druckzentrum Südwest, Beginn jeweils um 20 Uhr, Einlass ab 18.30 Uhr

