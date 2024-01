1 Im Zuge der Arbeit für den Bürgerrat hat Ina Funk auch einen Milchhof besucht. (Symbolbild) Foto: dpa/Oliver Berg

Wo hakt es in der deutschen Ernährungspolitik? Damit beschäftigt sich seit Ende September ein deutscher Bürgerrat. Auch Ina Funk aus Schwenningen ist in diesen Rat gewählt worden. Sie berichtet, was in den vergangenen Wochen passiert ist.









Seit rund drei Monaten ist die Schwenningerin Ina Funk Teil des Bürgerrats „Ernährung im Wandel“. Durch ein Zufallsprinzip wurde sie in den Rat gewählt. Jetzt gibt sie einen Einblick, was in den letzten Wochen passiert ist.