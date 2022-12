1 Sfefan Wagner kehrt nach seinem Abschied 2013 offenbar zurück zu den Wild Wings. Foto: Roland Sigwart

In den kommenden Tagen steht bei den Wild Wings intern nach Informationen unserer Zeitung ein personelles "Erdbeben" in der Chefetage an. Stefan Wagner soll zeitnah nach Schwenningen zurückkehren und den Posten des Sportdirektors übernehmen. Geschäftsführer Christoph Sandner hat in Schwenningen wohl keine Zukunft mehr.















Am Wochenende haben offenbar die Gesellschafter der Wild Wings die Entscheidung getroffen: Stefan Wagner soll als Sportdirektor in den kommenden Tagen zu den Wild Wings zurückkehren und sofort mit der Planung des Kaders für die Saison 2022/23 beginnen. Der aktuelle Sportdirektor Christof Kreutzer (Vertrag noch bis April 2023) wusste allerdings am Montagnachmittag noch nichts von der neuesten Entwicklung. Er ist mit dem Team im Rheinland unterwegs. Die Wild Wings gastieren am Dienstagabend bei den Kölner Haien.

Noch kein Statement von Stefan Wagner

Stefan Wagner, der zuletzt bei Red Bull Salzburg arbeitete und dann im Bereich Sport-Consulting in den vergangenen Monaten tätig war, gibt im Moment noch keine Stellungnahme ab. Der Münchner hat allerdings zuletzt nie einen Hehl daraus gemacht, wie gerne er in die DEL – und insbesondere an den Eishockey-Standort Schwenningen – zurückkehren würde.

Gesellschafter kritisieren Sandners Arbeit

Nicht überraschend steht offenbar auch die sofortige Freistellung von Geschäftsführer Christoph Sandner an. Die Gesellschafter waren zuletzt alles andere als glücklich darüber, wie Sandner bei der Suche nach einem neuen Sportdirektor voranging. Vor allem kam zuletzt nicht gut an, wie sich Christoph Sandner in der Öffentlichkeit zum Thema "Christof Kreutzer" – überhaupt nicht diplomatisch – äußerte.

Wagner wohl zunächst in Doppelfunktion

Sandner hat noch einen Vertrag bei den Wild Wings bis Frühjahr 2024. Die internen Planungen laufen wohl darauf hinaus, dass vorübergehend Stefan Wagner auch die Arbeit des Geschäftsführers übernehmen soll. Zeitnah soll aber ein Nachfolger für Sandner eingestellt werden, der als Betriebswirtschaftler nicht unbedingt aus dem Eishockey-Geschäft kommen soll.

Nach Informationen unserer Zeitung werden die Wild Wings wohl noch in dieser Woche offiziell die Öffentlichkeit über ihre personellen Entscheidungen informieren.