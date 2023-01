1 Der gemeinsame Blick in die Zukunft mit den Wild Wings. Tyson und Tylor Spink (von links), die an Silvester ihren 30. Geburtstag feiern, haben für zwei Jahre in Schwenningen verlängert. Foto: Roland Sigwart

Noch eine fantastische Nachricht im alten Jahr. Die Spink-Brüder haben bis 2025 bei den Wild Wings einen neuen Vertrag unterschrieben. Passend an ihrem 30. Geburtstag an Silvester gaben es der Klub und die beiden Topscorer bekannt.















Damit haben die Wild Wings ihren ersten wichtigen Baustein bei der personellen Kaderplanung für die Zukunft erledigt.

Die Freude bei Tyson Spink

Tyson (33 Spiele/16 Tore/9 Assists) und Tylor (34/12/13) absolvieren aktuell in Schwennningen ihre beste Saison in ihrer Profikarriere. "Tylor und ich lieben es, für die Wild Wings zu spielen. Wir konnten im bisherigen Saisonverlauf mit unseren Leistungen dazu beitragen, dass wir als Team nach wie vor um einen Platz in den Playoffs spielen. Zum jetzigen Zeitpunkt einen neuen Zweijahresvertrag zu unterschreiben, ist eine großartige Sache" erklärt Tyson Spink.

Die Begeisterung von Tylor Spink

Sein Zwillingsbruder Tylor bestätigt, wie wohl sich die beiden am Neckarursprung fühlen: "Wir haben hier eine großartige Gruppe beisammen. Wir schätzen die Arbeit des Trainerteams und des gesamten Managements sehr. Deshalb möchten wir in den kommenden Jahren unseren Teil dazu beitragen, dass wir gemeinsam den nächsten Schritt mit den Wild Wings nach vorne machen."

Das Statement von Stefan Wagner

Für Stefan Wagner, dem neuen Geschäftsführer und Sportdirektor der Wild Wings, stellt die Vertragsverlängerung der beiden Leistungsträger einen wichtigen ersten Schritt mit Blick auf den Kader für die kommende Saison dar. "Dass wir mit den beiden zum jetzigen Zeitpunkt verlängern konnten, bedeutet ein wichtiges Puzzlestück in unseren Planungen. Tylor und Tyson Spink haben in den vergangenen Jahren gezeigt, welche Qualität sie in unser Spiel bringen und welchen Wert sie für den Verein haben." Gemeinsam mit dem noch amtierenden Sportdirektor Christof Kreutzer arbeitet Stefan Wagner an den weiteren Personalien. "Wir sind guter Dinge, dass wir zeitnah mit weiteren Spielern eine Einigung erzielen werden", erklärt er.

Der aktuelle Stand bei Joacim Eriksson

Torhüter Joacim Eriksson zählt natürlich zu den weiteren ersten Kandidaten, mit denen die Wild Wings verlängern wollen. Doch der Schwede hat auch noch andere Angebote, gerüchteweise zum Beispiel von den Eisbären Berlin und wohl auch aus seinem Heimatland. "Bei Joacim ist der aktuelle Stand unserer Gespräche völlig offen", erklärt Stefan Wagner dazu.

Die Zukunft von Harold Kreis

Außerdem zählt Harold Kreis inzwischen zum allerengsten Kandidatenkreis des Deutschen Eishockey-Bundes (DEB) für den Posten als neuer Bundestrainer. Dieser Kanidatenkreis beschränkt sich inzwischen nur noch auf vier Coaches.

"Bei Harold Kreis sind wir weiterhin immer auf dem aktuellen Stand", erklärt Stefan Wagner. "Er wird auf jeden Fall mindestens bis zum Ende dieser Saison unser Coach bleiben. Wir rechnen in Sachen Bundestrainer auch mit einer baldigen Entscheidung seitens des DEB", so Stefan Wagner. "Wir brauchen ja für die kommende Saison auch hier Planungssicherheit."

Die Hoffnung von Miks Indrasis

Einen Lichtblick gibt es in Sachen Miks Indrasis. Der Stürmer laborierte zuletzt an einer Gesichtsverletzung. "Miks wird eventuell gegen Mannheim wieder dabei sein. Wir entscheiden dies nach unserem Training am Neujahrstag", betont Harold Kreis. "Es ist klar, dass Miks vor allem auch für unsere Special Teams sehr wichtig ist."