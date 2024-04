Richtig gute Neuigkeiten gibt es einen Tag vor der Saisonabschlussfeier der Wild Wings am Samstag (15.30 Uhr). Gleich drei Vertragsverlängerungen geben die Schwenninger bekannt.

Phil Hungerecker

Nach einer sehr soliden Debütsaison 22/23, in der der gebürtige Lüneburger 21 Scorerpunkte für die Jungs vom Neckar verbuchte, gelang Phil Hungerecker in der ablaufenden Spielzeit unter Headcoach Steve Walker der nächste Entwicklungsschritt. Nach seinen 27 Scorerpunkten in der Hauptrunde (Karrierebestwert) trumpfte der Linksschütze in den Play-offs mit vier Toren und einem Assist abermals auf und gab den Wild Wings viel Qualität in allen Spielsituationen, was sich auch in einer durchschnittlichen Eiszeit von 17:04 Minuten niederschlug.

Lesen Sie auch

Unsere Empfehlung für Sie Wild Wings Alex Karachun und Daniel Pfaffengut für das Nationalteam nominiert Der vorläufige WM-Kader absolviert ab Montag seine erste Phase der Vorbereitung in Tschechien. Hendrik Kolbert unterstützt Bundestrainer Harold Kreis als Athletik-Coach.

Gleichbedeutend war diese Einsatzzeit die meiste aller Angreifer im Verlauf Hauptrunde.

Zach Senyshyn

Für den Top-Angreifer war die erste Europastation mit Schwenningen ein absoluter Volltreffer. Richtig schnell fühlte sicher der ehemalige NHL-Erstrunden-Pick richtig wohl in der Region und konnte nach einer kurzen Eingewöhnungsphase auch auf dem Eis überzeugen.

Seine unfassbare Geschwindigkeit und das blinde Spielverständnis in der Reihe mit Kyle Platzer und Alexander Karachun sorgte für enorme Dynamik im Spiel der Neckarstädter. Insgesamt lief der Flügelstürmer 58 Mal für das Team von Steve Walker auf und verbuchte dabei 33 Scorerpunkte.

Zach Senyshyn entpuppte sich in Schwenningen als Volltreffer. Foto: Eibner

Boaz Bassen

Mit seiner Vielseitigkeit wurde Boaz Bassen zum absoluten Allrounder im Team und spielte sich auch auf der Verteidigerposition in den Vordergrund. Dank seiner Fähigkeiten als herausragender Schlittschuhläufer konnte sich der gebürtige Schwenninger auch im Unterzahlspiel etablieren und das Vertrauen der Coaches zurückzahlen.

Unsere Empfehlung für Sie Schwenninger Wild Wings Von Dennis Endras über Johannes Huß hin zu Kyle Platzer Nach dem Saisonende ist auch in Schwenningen vor der neuen DEL-Runde. Die personellen Planungen laufen auf Hochtouren. Ein erster Überblick.

Bei seinen 46 Einsätzen kam er auf eine durchschnittliche Eiszeit von über 14 Minuten und trug sich mit 13 Punkten in die Scorerliste ein.

Das sagt Stefan Wagner

Für den Sportdirektor der Wild Wings sind die Unterschriften von Bassen, Hungerecker und Senyshyn weitere wichtige Puzzleteile in den Planungen für den Kader der Saison 24/25. „Wir wollten viele Spieler aus dem aktuellen Team auch für die kommende Spielzeit zurückbringen. Deshalb freue ich mich sehr darüber, dass uns das mit diesem Trio auch gelungen ist.“