Sehr begehrt: Die Wild Wings wollen natürlich unbedingt ihre beiden Top-Stürmer Kyle Platzer (Bild) und Zach Senyshyn halten. Aber offenbar ist noch keine Entscheidung gefallen.

Nach dem Saisonende ist auch in Schwenningen vor der neuen DEL-Runde. Die personellen Planungen laufen auf Hochtouren. Ein erster Überblick.









250 Wild-Wings-Fans haben der Mannschaft am Ostersamstag um Mitternacht bei der Rückkehr aus Straubing vor der Helios Arena einen tollen Empfang bereitet. Nach der kurzen Enttäuschung über das knappe Viertelfinal-Aus überwiegt der Stolz und die Freude im Umfeld des inoffiziellen DEL-Fünften über diese Saison. Ja, sogar deutschlandweit ist das Abschneiden der Wild Wings in der Eishockey-Welt mit viel Anerkennung in aller Munde.