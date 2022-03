1 Will Weber wurde in der vergangenen Woche Vater eines Sohnes und fehlte deshalb in Iserlohn. Am Dienstag verteidigt der Wild Wings wieder gegen Mannheim. Foto: Roland Sigwart

Die Wild Wings gastieren am Dienstagabend (19.30 Uhr) in der DEL im vierten Saisonderby in Mannheim. Ein Länderspiel zwischen Deutschland und Österreich könnte am 8. Mai in Schwenningen stattfinden.















Noch ist es inoffiziell. Aber kurz vor der Weltmeisterschaft in Finnland (13. bis 29. Mai) könnte nach vielen Jahren Pause wieder einmal ein Länderspiel der deutschen Nationalmannschaft in Schwenningen stattfinden. Der Testgegner wäre in diesem Fall Österreich. Wild-Wings-Pressesprecher Krischan Läubin bestätigte am Montag diesbezügliche Pläne des Deutschen Eishockey-Bundes.

Auch Wild-Wings-Spieler im Nationaldress sind dann denkbar

Sollte es soweit kommen, dann könnten auch Wild-Wings-Spieler im erweiterten WM-Aufgebot im Dress mit dem Bundesadler zu sehen sein. Schwenningens Sportdirektor und Trainer Christof Kreutzer hält dies nach zuletzt geführten Gesprächen mit Bundestrainer Toni Söderholm für durchaus denkbar.

Doch die Wild Wings haben natürlich in diesen Tagen zunächst viel wichtigere Dinge abzuarbeiten. Stichwort: "Kampf um den Klassenerhalt in der DEL."

Mit viel Rückenwind ins vierte Saisonderby

Der 2:1-Sieg nach Verlängerung am Freitag in Iserlohn war für Kapitän Travis Turnbull und Co. wichtig fürs Punktekonto und fürs Selbstvertrauen. Mit diesem Rückenwind wollen die Schwenninger am Dienstag in der SAP-Arena gegen den Tabellenvierten antreten.

"Egal, wer bei Mannheim spielt – oder nicht. Die Adler haben ein Top-Team. Für uns wird es wichtig sein, defensiv sehr gut zu arbeiten und unsere Chancen konsequent zu nutzen. Ich hoffe, dass die Jungs an ihre gute Leistung, die sie gegen Iserlohn zeigten, anknüpfen können", so Christof Kreutzer.

Längere Pause für Boaz Bassen

Verteidiger Will Weber kehrt nach sener kurzen "Vaterschaftspause" wieder zurück. Dafür fällt aber Angreifer Boaz Bassen (Oberkörperverletzung) nun doch länger aus. Christof Kreutzer kündigt bereits an: "Im Vergleich zum Iserlohn-Spiel könnte es Veränderungen in unserer Aufstellung geben."

Wild Wings feierten am 5. November einen 1:0-Sieg

Von den bisherigen drei Saisonduellen der beiden baden-württembergischen DEL-Teams gewannen die Wild Wings eines – am 5. November 2021 mit 1:0 daheim. Die Adler siegten hingegen am 15. Oktober in der Helios-Arena mit 4:1 und auch am 9.Januar auf eigenem Eis mit 4:3.

Adler-Coach Pavel Groß fehlen wichtige Spieler

Gegen Schwenningen werden der an einer Herzmuskelentzündung erkrankte Lean Bergmann sowie die verletzten Leistungsträger Matthias Plachta und Jason Bast fehlen. Auch bedingt durch zu viele Ausfälle in dieser Saison fehlt den Mannheimern bis dato noch eine gewisse spielerische Leichtigkeit, die sie früher auszeichnete. Am Freitag beim 4:3-Sieg nach Penaltyschießen gegen Bietigheim tat sich das Team um Trainer Pavel Groß wieder schwer. "Wir können froh über die zwei Punkte sein und müssen es gegen Schwenningen besser machen", forderte nach dem Spiel auch Adler-Keeper Dennis Endras.