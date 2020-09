Schwarzwald-Baar-Kreis Nach Raubserie: 24-Jähriger in U-Haft

Die Ermittlungen der Kriminalpolizei Rottweil unter Einbeziehung von Erkenntnissen des Polizeireviers Villingen führte die Ermittler auf die Spur eines 24-jährigen Mannes aus Donaueschingen. Er soll im Juli zwei Raubüberfälle auf Lebensmitteldiscounter in Brigachtal und Schwenningen begangen haben. In Schwenningen blieb es beim Versuch. Ein dritter Überfall auf einen Getränkemarkt Anfang August in Bad Dürrheim wird ihm ebenfalls zur Last gelegt.