Bad Dürrheim Bewaffneter Mann überfällt Getränkemarkt

Der Mann betrat gegen 19.30 Uhr den Markt im Bad Dürrheimer Gewerbegebiet. An der Kasse forderte er von einer allein im Markt anwesenden Kassiererin unter Vorhalt einer Schusswaffe die Herausgabe von Bargeld. Dieses steckte er in einen Stoffbeutel mit der Aufschrift "Fristo". Danach flüchtete der Täter in unbekannte Richtung.