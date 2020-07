Villingen-Schwenningen Bewaffneter Überfall auf Norma scheitert

Wie die Polizei in einer Mitteilung erklärt, betrat ein bislang unbekannter Mann gegen 16 Uhr die Norma-Filiale in der Harzerstraße. An der dortigen Kasse forderte er mit einer Pistole bewaffnet wortlos Bargeld. Der Forderung kam die Kassiererin jedoch nicht nach – denn nachdem sie die Kasse zuschlug, ergriff der Mann die Flucht und entfernte sich ohne Beute in bislang unbekannte Richtung.