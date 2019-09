Schwarzwald-Baar-Kreis Doris Senger doch in AfD-Fraktion aufgenommen

Die AfD-Landtagsfraktion ließ am Donnerstag, 26. September, um 18.33 Uhr folgendes über den Vorstand mitteilen: "Der AfD-Fraktionsvorstand hat mit heutiger Vorstandssitzung einen einstimmigen Beschluss zur Mitgliedschaft Doris Senger gefasst. Wie in der Klausurtagung in Bad Herrenalb beschlossen, wurde zur Prüfung der Fraktions-Mitgliedschaft Senger und Gedeon ein Rechtsgutachten durch einen renommierten Staatsrechtler eingeholt. Dieses Gutachten stellt eindeutig fest, dass Frau Senger Mitglied der AfD-Landtagsfraktion von Baden-Württemberg ist. Die Rechtslage zu Herrn Gedeon ist noch juristisch zu klären. Das Kommunikationsverhalten von Frau Senger missbilligen wir und weisen die gemachten Vorwürfe aufs Schärfste zurück."