Schramberg Paradiesplatz: "Heiße Phase" in zwei Wochen

Bis zu diesem Zeitpunkt wird die Mittelinsel auf der Bundesstraße übergangsweise abgebaut, da die Fahrspuren teilweise quer über den Platz geführt werden.

Auch die Stadtwerke Schramberg sind aufgrund ihrer Versorgungsleitungen in die Arbeiten involviert. Diese verlaufen teilweise noch im Gewölbe. Sie sollen aus diesem herausgenommen werden. Mit diesen Arbeiten soll in den nächsten Tagen begonnen werden, so der technische Stadtwerke-Leiter Christoph Huber. Betroffen sind Gas, Wasser und Stom.

Damit die Fußgänger trotzdem sicher vom Paradiesplatz aus auf der Bachseite in die Oberndorfer Straße gelangen, wird derzeit ein provisorischer Gehweg, der teilweise über ein privates Grundstück führt, und dann unterhalb der Brücke zum "Vitapilio" den Bach quert.

Der innerörtliche Verkehr aus der Oberndorfer Straße von Autos bis 3,5 Tonnen soll schon vor dem Paradiesplatz in Richtung Steige – und von dort Richtung Sulgen oder zuvor durch die Göttelbachstraße Richtung Bundesstraße geleitet werden. Entlang der Göttelbachstraße werde es deswegen ein beidseitiges absolutes Halteverbot geben, bestätigt Cornelia Penning vom Fachbereich Recht und Sicherheit der Stadt auf Nachfrage nochmals den bereits im März vorgestellten Umleitungsplan.

Bereits jetzt schon fällt die linke Abbiegespur am Schlossplatz aus Richtung Schiltach weg, zudem dann auch die Abbiegespur auf dem Paradiesplatz in Richtung Tiersteinstraße, da es aufgrund der Bauarbeiten lediglich einen Fahrstreifen geben könne, informiert Holzbaur. Wer in die Tiersteinstraße müsse, könne die Umleitung über die Goethestraße nehmen.