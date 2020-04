Schramberg Hotelbesitzer in Corona-Krise: "Wir müssen uns selbst retten!"

Drei bis vier Übernachtungen hat Daniela Weisser, Inhaberin der "Villa Junghans" in Schramberg, momentan pro Woche. Vor der Coronakrise seien ihre zwölf Zimmer und ein Apartment üblicherweise in der Frühjahrssaison komplett ausgebucht. Erlaubt sind nach aktuellen Regelungen jedoch nur Geschäftsgäste in Hotels. "Wir haben Monteure, Unternehmensberater sowie Gäste aus dem ärztlichen Notdienst, die bei uns aktuell übernachten", erzählt Weisser. "Schlimm ist für uns, dass nicht nur unsere Übernachtungsgäste wegfallen, sondern insbesondere die Veranstaltungen die bei uns gefeiert werden, wie zum Beispiel Hochzeiten und Konfirmationen."­ Bis August hätten ihre Kunden storniert, da ihnen die Situation zu heikel sei. "Verständlich. Wer will so heiraten? Niemand!"

Neue Ideen unverzichtbar