Schlüsselübergabe in Schiltach: Licht, falls die eigene Birne nicht mehr so hell ist

Licht, falls die eigene Birne nicht mehr so hell ist

Schlüsselübergabe in Schiltach

11 Die vier Narrenchefs sorgten bei der Schlüsselübergabe in Schiltach am Donnerstagabend für Licht auf dem dunklen Marktplatz. Aber auch die Beleuchtung ist nach einem „Laterne, Laterne-Vers“ bereits angegangen. Foto: Wegner

Um die nächtliche Straßenbeleuchtung spann sich bei der Rathaus-Schlüssel-Herausgabe der Disput zwischen Bürgermeister Thomas Haas und den Narrenvereinen. Dabei kamen diese mit ihrer Forderung nach mehr Licht etwas zu spät: Der Gemeinderat hat der Abschaltung im Januar abgeschworen.









„Schenkenzell geht immer“, meinte der mittlerweile von den Narren aus dem Rathaus verbannte Schiltacher Bürgermeister Thomas Haas nach einem Seitenhieb, dass die Forderung der Narren nach mehr Licht in der Nacht analog zu Schenkenzell gehandelt worden sei. „Ich hoff’ in Zukunft sind m’r heller, als unsere Nachbarn, d’Schenkenzeller,“ reimte der Schultes in vorderösterreichisch-altwürttembergisch-neubadischem Dialekt.