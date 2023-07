Die Zahl der Königspythons, die am Empfinger Tälesee gefunden wurden, ist bereits auf 14 angewachsen. Drei Tiere konnten nur noch tot geborgen werden, eine verstarb laut SWR-Informationen später. Momentan werden die Tiere in einer Auffangstation in Rheinland-Pfalz aufgepäppelt, laut SWR-Information war eine der Schlangen unterernährt. Bis sie in ein neues Zuhause dürfen, dauert es aber noch. Die Schlangen gelten als Beweisstücke.

Suche nach Tier und Täter dauert an

Die Tiere auszusetzen ist Tierquälerei, denn Königspythons sind auf tote Tiere als Futter angewiesen, schreibt die Gemeinde Empfingen auf Facebook. Außerdem sind die Temperaturen für die Schlangen zu kalt. Noch immer sucht Tierschutz-Mitarbeiterin Jacqueline Dießner regelmäßig nach ausgesetzten Tieren. Die Polizei geht Hinweisen aus der Bevölkerung nach.