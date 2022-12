Jaqueline Dießner engagiert sich für Tiere in Not

1 Jaqueline Dießner in ihrem Garten in Horb-Ahldorf. Foto: Ortmann

Tierschützerin Jaqueline Dießner ist Gewinnerin der "Lieblingsmensch"-Aktion des Schwarzwälder Boten. Ein Besuch bei der 40-Jährigen unterstreicht das, wofür Dießner in der Region ohnehin längst bekannt ist: Ihr Engagement für Tiere in Not sucht seinesgleichen.















Kreis Freudenstadt - "Willkommen in meinem kleinen Paradies", sagt Jaqueline Dießner beim Redaktionsbesuch in ihrem Garten in Horb-Ahldorf. Wobei von einem Garten kaum noch die Rede sein kann – es handelt sich vielmehr um einen kleinen Zoo, den die 40-Jährige aufgebaut hat. Dutzende Hasen, Wildvögel, Hühner und Tauben hat sie bei sich aufgenommen. Für Dießner ist der Ort ein Ruhepol, wenngleich es viel Zeit und Kraft kostet, sich um derart viele Tiere zu kümmern.

Auch sonst hat sie alle Hände voll zu tun: Mit Herzblut engagiert sich die Ahldorferin ehrenamtlich im Tierschutzverein Horb und in der Gruppe "Wo ist mein Hund?", dank der schon etliche entlaufene Hunde gerettet worden sind. Ihre gesamte Freizeit widmet Dießner den Tieren; als Tierarzthelferin ist sie auch beruflich in ihrem Element.

Rund um die Uhr für jeden erreichbar

"Ich bin immer für jeden erreichbar", sagt die 40-Jährige. Für die Polizei ist sie rund um die Uhr eine Ansprechpartnerin, wenn ein verunfalltes oder entlaufenes Tier entdeckt wird. Dann macht sich Dießner auch gerne nachts auf den Weg und hilft, wo sie kann. So hat sie bereits unzählige Tiere gerettet.

Dießner nimmt sich die Zeit, die sich andere nicht nehmen. Denn für das Leid der Tiere, um die sie sich kümmert, sind nicht selten Menschen verantwortlich. Menschen, die nicht genug Zeit aufbringen, um das Tier angemessen zu versorgen. Dießner hingegen ordnet den Tieren alles unter: "Ich war seit zehn Jahren nicht mehr im Urlaub", sagt sie.

Der Vorschlag kam von Daniela Gruba Bok

All das macht Dießner zum "Lieblingsmenschen" von Daniela Gruba Bok aus Horb: "Sie kümmert sich Tag und Nacht um hilflose Tiere, um entlaufene Tiere. Sie ist viel unterwegs, und ihre Zeit und Liebe gibt sie allen Tieren." Mit diesen Worten hatte Daniela Gruba Bok die Ahldorferin für die "Lieblingsmensch"-Aktion vorgeschlagen.

Auch sie würdigt Dießners bedingungslosen Einsatz für das Tierwohl: "Ihr Tag müsste 40 Stunden haben, so dass sie auch mal Zeit für sich hat. Ich ziehe meinen Hut vor ihrer Überzeugung und bedingungslosen Liebe für das, was sie tut. Sie hat es mehr als verdient!"

500 Euro für ganz besondere Menschen

Der Schwarzwälder Bote hatte in Kooperation mit der Lahrer Zeitung und dem Verlagshaus Jaumann bei der "Lieblingsmensch"-Aktion nach besonderen Menschen aus dem Verbreitungsgebiet gesucht, um diese mit 500 Euro zu belohnen. Die Kandidaten konnten sich jedoch nicht selbst vorschlagen, sondern waren von einem Bekannten nominiert worden.

So glücklich wie die Gewinnerin selbst

Als Daniela Gruba Bok erfahren hatte, dass Dießner gewonnen hat, war sie so glücklich wie die Gewinnerin selbst. "Die schönste Nachricht des Tages", war sie überwältigt.

Was Dießner mit den 500 Euro vorhat, dürfte niemanden überraschen: "Es kommt auf jeden Fall den Tieren zugute!"