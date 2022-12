1 Tochter Ramona Kern nominierte bei der Leseraktion "Lieblingsmensch" ihren "(Bonus)Papa" Hans-Martin. Foto: Menzler

Calw-Spindlershof - "Wir suchen ihren Lieblingsmenschen" – damit hat alles begonnen. "Als ich das gelesen habe, hab’ ich mich direkt an den Text gesetzt", erzählt Ramona Kern. Sie hat bei der Aktion des Schwarzwälder Boten ihren "(Bonus)Papa" nominiert: Hans-Martin Kern. Und er hat gewonnen.

"Er hat es einfach verdient", betont die 26-Jährige. Denn für sie ist das, was ihr Stiefvater, auch wenn sie ihn so nie nennt, in ihrem Leben alles getan und gewirkt hat, nicht selbstverständlich: "Er war einfach immer da – bei allen Höhen und Tiefen." Er habe alles miterlebt, die "ersten Schritte, den ersten Zahn, die Einschulung, den ersten Liebeskummer", unterstreicht Ramona Kern. Auch während schwieriger Zeiten, war er stets präsent. "Er ist durch und durch ein Herzensmensch. Er macht keine Abstriche, da ich nicht seine leibliche Tochter bin – er ist einfach mein Papa."

Vier-Generationen-Haus hält zusammen

Familie steht bei Kerns mit an erster Stelle. Auch wenn das bedeutet, nachts um 2 Uhr vom Telefon geweckt zu werden und im tiefsten Schnee von Spindlershof nach Altensteig zu fahren, wenn die Tochter Probleme mit dem Auto hat. "Er ist mit Gemütsruhe dann aufgestanden und ist los – auch wenn dann gar nichts war", erinnert sich Ehefrau Anke Kern.

Denn nicht nur für Tochter Ramona ist Hans-Martin der Lieblingsmensch. Er ist es auch für seine Frau Anke Kern. Sie lernten sich als Kollegen kennen, wurden Freunde und schließlich wurde daraus Liebe. "Ich weiß nicht, ob ich einfach nur Glück hatte", meint die 51-Jährige. Mittlerweile lebt die Familie in einem Vier-Generationen-Haus mit dem Motto: "Wir halten zusammen."

Der 59-Jährige ist aber nicht nur für seine Familie stets da. Seit 43 Jahren passt er auch auf die Stadt Calw auf. Denn seitdem gehört er zur Freiwilligen Feuerwehr. Außerdem war er mehr als ein Jahrzehnt erster Vorsitzender des Arbeiterwohlfahrt (AWO) Ortsvereins Calw. Und auch sonst setze er sich in seinem Leben immer wieder für andere ein. "Hans-Martin ist so bekannt", betont seine Frau. "Er geht auf Menschen zu und ist für sie da."

Einfach mal gebührend bedanken

Sie betont seine selbstlose Art – andere vor sich selbst zu stellen, ohne wenn und aber alles für seine Liebsten zu tun – sei nicht selbstverständlich. "Er macht vieles. Auch wenn er sieht, dass es andere nicht tun; es gehört für ihn dazu", erläutert die Mutter. "Und das darf man auch mal sagen und dafür danken." Dies war auch der Wunsch der Tochter: "Ich wollte ihm einfach mal gebührend danken. Dafür, dass er mich angenommen hat wie seine eigene Tochter. Und dafür, dass er mir das gegeben hat, was ich schon glaubte nie zu bekommen: einen liebevollen Vater!"

Zu Tränen gerührt, sitzt Hans-Martin Kern zwischen seiner Frau und Tochter. Die umwerfenden Worte der Wertschätzung gehen ihm sichtlich nahe. "Ich war überrascht, als sie mir von dem Gewinn erzählt haben", berichtet er. "Es ist schon schön, wenn die Tochter auf so eine Idee kommt." Wie so vieles in seinem Leben, will er auch den Gewinn der Aktion mit seinen Liebsten teilen. "Davon gehen wir zusammen shoppen und dann gehen wir schön gemeinsam essen", freut er sich schon auf die Zeit mit der Familie.

"Einfach mein Papa"

Das, was seine Familie erzählt, sieht er allerdings tatsächlich als selbstverständlich an. An einem einfachen Beispiel erklärt er: "Wenn ich ein Eis will, ist es doch klar, dass ich die anderen auch frag’."

Denn das gemeinschaftliche Miteinander sei ein Geben und Nehmen. "Dass ich etwas tue und eben auch das andere etwas tun", verdeutlicht der 59-Jährige.

Zum Abschluss noch eine kleine Aufgabe: Wie beschreibt sich Hans-Martin Kern in drei Worten selbst? Ziemlich fix schätzte der dreifache Vater sich selbst ein: "Zufrieden, ausgeglichen und glücklich." Seine Frau zögerte da etwas: "Da reichen drei Worte eigentlich gar nicht aus." Sie entschied sich dennoch für "Verlässlich, glücklich und dass er mir jeden Wunsch von den Lippen abliest." "Das ist gar nicht so einfach mit nur drei Worten", pflichtet Ramona Kern ihrer Mutter bei. "Hilfsbereit, warmherzig und – naja – einfach mein Papa eben."