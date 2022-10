1 Menschen in seinem Leben zu haben, die einen immer unterstützen, ist nicht selbstverständlich. Foto: © sarayut_sy – stock.adobe.com

Für unsere Lieblingsmenschen startet der Schwarzwälder Bote in Kooperation mit seinen Partnerverlagen Lahrer Zeitung und Verlagshaus Jaumann eine Leseraktion. Haben Sie jemanden, den Sie an Ihrer Seite nicht mehr missen möchten, eine bessere Hälfte oder jemanden, der Ihnen jeden Tag ein Lächeln ins Gesicht zaubert? Ein Mensch, der Ihnen oder anderen im Alltag hilft, der sich für gemeinnützige Zwecke engagiert oder die gute Seele in der Nachbarschaft ist? Dem Sie einfach einmal sagen möchten, wie dankbar Sie ihm sind?

Dann nominieren Sie ihn über unser Online-Formular, per Post oder auch per E-Mail (siehe unten) bei unserer Aktion und mit etwas Glück gewinnt Ihr Lieblingsmensch 500 Euro. Außerdem werden wir die Gewinner online und in unserer Zeitung vorstellen und Ihre gemeinsame Geschichte erzählen.

Die vergangenen Jahre waren turbulent und für viele auch eine mentale Herausforderung. Sich isolieren, möglichst niemanden treffen, keine großen Veranstaltungen, lustige Vereinsaktivitäten oder gemeinsame Feste – das war für uns alle schwer umzusetzen und durchzustehen. Und auch jetzt, wo die Pandemie einigermaßen unter Kontrolle ist, machen es einem die Geschehnisse auf der ganzen Welt schwer, einfach mal zur Ruhe zu kommen und abzuschalten.

Auf wen können wir immer zählen?

Doch glücklicherweise haben wir Menschen in unserem Umfeld, die uns helfen, schwere Zeiten durchzustehen. Die für uns da sind, wenn sie merken, dass wir allein gerade nicht weiterwissen, die uns ein Lächeln ins Gesicht zaubern, ganz egal, wie schwer alles gerade scheint und die einen schlechten Tag immer ein bisschen besser machen können. Sie unterstützen uns im Alltag und engagieren sich für andere. Mit ihnen ist alles sofort erträglicher und sie helfen uns, neue Kraft und Hoffnung zu schöpfen. Von diesen persönlichen Helden gibt es leider viel zu wenige, aber wenn man nur eine Handvoll davon hat, kann man sich schon glücklich schätzen. Gerade zur jetzt bevorstehenden Weihnachtszeit machen wir uns wieder bewusst, auf welche Menschen wir in unserem Leben wirklich zählen können. Sie haben es verdient, dass wir ihnen unseren Dank aussprechen.

So nominieren Sie Ihren Lieblingsmenschen

Füllen Sie das Teilnahmeformular mit den erforderlichen Informationen aus. Haben Sie das Formular erfolgreich an uns abgesendet, erscheint auf der folgenden Seite ein kurzer Hinweis über die Bestätigung zur Teilnahme am Wettbewerb.

Möglich ist auch eine Teilnahme per Post an

Schwarzwälder Bote

Verlagsmarketing

Kirchtorstraße 14

78727 Oberndorf a.N

oder per E-Mail an verlosung@schwarzwaelder-bote.de

Unter allen Teilnehmern pro Landkreis wird je ein Gewinner ausgelost, der von der Redaktion vorgestellt und mit dem Preisgeld ausgezeichnet wird.

Die Gewinner müssen einer Veröffentlichung in Print und Online zustimmen. Ohne Zustimmung erfolgt keine Gewinnauszahlung.

Teilnahmeschluss ist am Montag, 21. November.