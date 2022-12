1 Anja Ulrich (links) hat ihre Freundin Tanja Lütjohann als "Lieblingsmensch" beim Gewinnspiel des Schwarzwälder Boten nominiert. Die Rottweilerin freut sich auf dem Weihnachtsmarkt über den Gewinn. Foto: Roth

Tanja Lütjohann ist die Gewinnerin der "Lieblingsmensch"-Aktion des Schwarzwälder Boten. Erst beim Redaktionsgespräch erfährt die 41-Jährige von ihrem 500-Euro-Glück – und prompt fließen die Tränen.















Rottweil - Denn: Ihre langjährige Freundin Anja Ulrich hat Lütjohann bis zum Gespräch mit unserer Redaktion im Unwissen über die Nominierung gelassen. Als die Katze aus dem Sack ist, kann Lütjohann ihre Freude nicht mehr zurückhalten: "Ich kann es gar nicht glauben", stammelt die Rottweilerin mit schwacher Stimme.

Zum Hintergrund: Der Schwarzwälder Bote hat kürzlich in Kooperation mit der Lahrer Zeitung und dem Verlagshaus Jaumann die Aktion "Wir suchen ihren Lieblingsmenschen" ins Leben gerufen. Besondere Menschen aus dem Verbreitungsgebiet werden mit 500 Euro Preisgeld in dieser krisengeplagten Zeit belohnt. Das Prinzip: Die Kandidaten können sich nicht selbst bewerben, sondern werden von Bekannten oder Verwandten nominiert – einschließlich Bewerbungsschreiben, warum die jeweilige Kandidatin das Zeug zum "Lieblingsmensch" hat.

Zu jeder Tages- und Nachtzeit verfügbar

Diesem Aufruf ist auch Anja Ulrich aus Rottweil gefolgt. Warum hat Lütjohann die 500 Euro verdient? "Tanja steckt viel zurück, obwohl sie selbst wenig Zeit für sich und ihre fünfjährige Tochter hat." Beispielsweise kümmere sich die 41-Jährige rührend um den Sohn von Anja Ulrich – egal zu welcher Tages- oder Nachtzeit. "Sie ist einfach ein herzensguter Mensch und immer da, wenn sie gebraucht wird", freut sich Ulrich, dass sich die Bewerbung gelohnt hat. Trotz der wenigen Freizeit engagiert sich Lütjohann dazu beim TSV Göllsdorf als Zumba-Trainerin.

Sie beschriebt ihre Freundin als "selbstlos, kinderlieb und ehrlich". Die Idee: "Mit den 500 Euro soll sich Tanja selbst mal eine kleine Auszeit mit ihrer Tochter gönnen." Das sieht auch die Gewinnerin so und sprudelt nur so vor Geistesblitzen: "Der Europapark mit Übernachtung im Hotel wäre klasse. Oder ein Besuch im Disneyland", kann die 41-Jährige ihr Glück kaum glauben. Dabei würde auch Tochter Nelly auf ihre Kosten kommen. "Gemeinsame Zeit zu schenken, ist mir das wertvollste Präsent."

Lütjohann tief verwurzelt in Rottweil

Sie habe sich schon gewundert, was ihre Freundin mit ihr in der Zeitungsredaktion wolle. Ulrich habe lediglich gesagt: "Wir haben am Freitag ein Date." Mit einem Fotoshooting habe sie gerechnet – nicht aber mit einem Segen für die Haushaltskasse.

Die Preisträgerin ist eine von sieben glücklichen Gewinnern der Aktion "Lieblingsmensch". Getroffen hat es eine Ur-Rottweilerin, die seit Kindheitstagen – mit einem kurzen Intermezzo zum Studieren in Stuttgart – durchgängig der Region verbunden geblieben ist. Beim TSV Göllsdorf geht sie ihrer großen Leidenschaft, dem Zumba, nach und hat 2014 sogar die Trainerlizenz erworben. Jeden Montag motiviert sie ihre Kurs-Teilnehmer in der Mehrzweckhalle zum Tanz. "Zumba ist für mich abschalten vom Alltag, sich einfach richtig auspowern – ein tolles Gefühl."

Fasnet-Leidenschaft verbindet

Und da wären wir auch schon bei den Gemeinsamkeiten von Gewinnerin und Nominiererin. Denn: Auch Ulrich ist Zumba-Lehrerin und teilt die Leidenschaft ihrer Freundin. Die beiden kennen sich von Kindesbeinen an, da sie im Kleinkindalter in der gleichen Straße in Rottweil gewohnt haben. Nach einer kurzen Pause sei die Freundschaft im Teenie-Alter wieder aufgelebt und seither verbringen Lütjohann und Ulrich "so viel Zeit miteinander, wie es nur geht". Sogar studiert haben sie gemeinsam.

Ihre Hobbys sind auch nahezu deckungsgleich: Da wäre zum einen die gemeinsame Fasnet-Euphorie – für Rottweiler selbstverständlich. "Und wir beide lieben Horror Filme", ergänzt die 41-Jährige. Tanz der Vampire können sich die Freundinnen ebenfalls nicht oft genug ansehen. "Wir haben bestimmt schon zehn Vorstellungen besucht."

Ein Stück Familie

Und so verlassen die Freundinnen mit der Gewissheit über die gewonnenen 500 Euro Arm in Arm die Redaktion. Wichtiger noch als der finanzielle Segen: "Gute, treue und verlässliche Freunde, die auch ein Stück Familie sind." Bei Tanja Lütjohann und Anja Ulrich passt dieser Spruch wie die Faust aufs Auge.